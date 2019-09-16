Дощ, сніг і трохи ожеледиці: синоптики розповіли, що чекає Україну на вихідні





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"Вночі 26 грудня у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь (І рівень небезпечності, "жовтий")", - йдеться у повідомленні.



У південних, східних, більшості центральних областей, вночі і в Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, вночі у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь. На решті території без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.



Температура впродовж доби у південних та Донецькій областях 1-6° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 3-7° морозу.



27-28 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі 27 грудня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях, 28 грудня на Правобережжі невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.



У східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на дорогах місцями ожеледиця.



Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, 28 грудня в західній частині, Одеській та Миколаївській областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу (28 грудня на Лівобережжі 5-10° морозу), на крайньому півдні 0-5° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, 27 грудня на крайньому півдні та Закарпатті, 28 грудня в західних областях та південній частині 3-8° тепла, в Одеській області та в Криму місцями 10-13° тепла.



29-30 грудня істотних опадів не очікується, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах дощ.



Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла, у південній частині 8-13° тепла; у східних та Сумській областях вночі 29 грудня 1-6° морозу, 30 грудня близько 0°, вдень 0-5° тепла.



У Києві та області 26 грудня буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу. 27-28 грудня теж без істотних опадів, лише вдень 28 грудня невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 29-30 грудня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики прогнозують в Україні на найближчі дні мокрий сніг і дощ.Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі."Вночіу східних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь (І рівень небезпечності, "жовтий")", - йдеться у повідомленні.У південних, східних, більшості центральних областей, вночі і в Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, вночі у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь. На решті території без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.Температура впродовж доби у південних та Донецькій областях 1-6° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 3-7° морозу.буде хмарно з проясненнями. Вночі 27 грудня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях, 28 грудня на Правобережжі невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.У східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на дорогах місцями ожеледиця.Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с,в західній частині, Одеській та Миколаївській областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.Температура вночі 1-6° морозу (28 грудня на Лівобережжі 5-10° морозу), на крайньому півдні 0-5° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, 27 грудня на крайньому півдні та Закарпатті, 28 грудня в західних областях та південній частині 3-8° тепла, в Одеській області та в Криму місцями 10-13° тепла.істотних опадів не очікується, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах дощ.Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла, у південній частині 8-13° тепла; у східних та Сумській областях вночі 29 грудня 1-6° морозу, 30 грудня близько 0°, вдень 0-5° тепла.У Києві та області 26 грудня буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу. 27-28 грудня теж без істотних опадів, лише вдень 28 грудня невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 29-30 грудня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

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