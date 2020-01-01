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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:
▪️госпіталізували – 2 888 осіб;
▪️летальних випадків – 121;
▪️одужало – 5 145 осіб;
▪️здійснили тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 019 876 осіб;
одужало – 651 917 осіб;
летальних випадків – 17 702;
провели ПЛР-тестувань – 5 453 446.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 106 486 випадків;
Вінницька область – 21 858 випадків;
Волинська область – 32 300 випадків;
Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
Донецька область – 34 586 випадків;
Житомирська область – 38 219 випадків;
Закарпатська область – 27 754 випадки;
Запорізька область – 51 250 випадків;
Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
Київська область – 56 942 випадки;
Кіровоградська область – 8 205 випадків;
Луганська область – 9 906 випадків;
Львівська область – 59 551 випадок;
Миколаївська область – 29 117 випадків;
Одеська область – 68 447 випадків;
Полтавська область – 34 341 випадок;
Рівненська область – 40 195 випадків;
Сумська область – 39 848 випадків;
Тернопільська область – 33 328 випадків;
Харківська область – 67 655 випадків;
Херсонська область – 16 917 випадків;
Хмельницька область – 38 333 випадки;
Черкаська область – 37 321 випадок;
Чернівецька область – 39 293 випадки;
Чернігівська область – 28 943 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавір, Україна, статистика
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