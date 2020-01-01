Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



Також за минулу добу:

▪️госпіталізували – 2 888 осіб;

▪️летальних випадків – 121;

▪️одужало – 5 145 осіб;

▪️здійснили тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 019 876 осіб;

одужало – 651 917 осіб;

летальних випадків – 17 702;

провели ПЛР-тестувань – 5 453 446.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за минулу добу:▪️госпіталізували – 2 888 осіб;▪️летальних випадків – 121;▪️одужало – 5 145 осіб;▪️здійснили тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 019 876 осіб;одужало – 651 917 осіб;летальних випадків – 17 702;провели ПЛР-тестувань – 5 453 446.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 106 486 випадків;Вінницька область – 21 858 випадків;Дніпропетровська область – 56 356 випадків;Донецька область – 34 586 випадків;Житомирська область – 38 219 випадків;Закарпатська область – 27 754 випадки;Запорізька область – 51 250 випадків;Івано-Франківська область – 42 725 випадків;Київська область – 56 942 випадки;Кіровоградська область – 8 205 випадків;Луганська область – 9 906 випадків;Львівська область – 59 551 випадок;Миколаївська область – 29 117 випадків;Одеська область – 68 447 випадків;Полтавська область – 34 341 випадок;Рівненська область – 40 195 випадків;Сумська область – 39 848 випадків;Тернопільська область – 33 328 випадків;Харківська область – 67 655 випадків;Херсонська область – 16 917 випадків;Хмельницька область – 38 333 випадки;Черкаська область – 37 321 випадок;Чернівецька область – 39 293 випадки;Чернігівська область – 28 943 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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