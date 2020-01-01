На Волині наркоторговець загримів за ґрати на декілька років





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області,



Уродженець Любомля купляв амфетамін, аби потім перепродати його. У травні та жовтні минулого року він купував амфетамін, який возив у село Верба Володимир-Волинського району з метою подальшого збуту.



Зловмисник за 2 тисячі 500 гривень збував наркотики чоловіку, якого поліцейські залучили для проведення оперативної закупки. У січні цього року нарокоторговець знову придбав амфетамін, однак цього разу він попався поліції. Під час обшуку автомобіля ВАЗ 2109, яким користувався чоловік, правоохоронці знайшли пакетик з наркотиками.



У суді волинянин свої злочини пояснив тим, що, мовляв, перебуває у скрутному матеріальному становищі. Щиро розкаявся у вчиненому та просив суд не позбавляти його волі.



Взявши до уваги всі обставини справи, суд призначив зловмиснику 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який торгував амфетаміном, засудили на 4,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, пише ІА "Волинські Новини".Уродженець Любомля купляв амфетамін, аби потім перепродати його. У травні та жовтні минулого року він купував амфетамін, який возив у село Верба Володимир-Волинського району з метою подальшого збуту.Зловмисник за 2 тисячі 500 гривень збував наркотики чоловіку, якого поліцейські залучили для проведення оперативної закупки. У січні цього року нарокоторговець знову придбав амфетамін, однак цього разу він попався поліції. Під час обшуку автомобіля ВАЗ 2109, яким користувався чоловік, правоохоронці знайшли пакетик з наркотиками.У суді волинянин свої злочини пояснив тим, що, мовляв, перебуває у скрутному матеріальному становищі. Щиро розкаявся у вчиненому та просив суд не позбавляти його волі.Взявши до уваги всі обставини справи, суд призначив зловмиснику 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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