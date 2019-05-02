Військовий волинської бригади отримав поранення через необережне поводження зі зброєю





Про це



Воїна доправили до медичного закладу, йому надається необхідна допомога лікарів. За цим фактом командиром військової частини призначене службове розслідування.



Обставини події з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 грудня внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав поранення військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені княза Романа Великого.Про це повідомляє пресслужба волинської бригади.Воїна доправили до медичного закладу, йому надається необхідна допомога лікарів. За цим фактом командиром військової частини призначене службове розслідування.Обставини події з'ясовуються.

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