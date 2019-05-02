Військовий волинської бригади отримав поранення через необережне поводження зі зброєю
Сьогодні, 10:00
26 грудня внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав поранення військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені княза Романа Великого.
Про це повідомляє пресслужба волинської бригади.
Воїна доправили до медичного закладу, йому надається необхідна допомога лікарів. За цим фактом командиром військової частини призначене службове розслідування.
Обставини події з'ясовуються.
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Про це повідомляє пресслужба волинської бригади.
Воїна доправили до медичного закладу, йому надається необхідна допомога лікарів. За цим фактом командиром військової частини призначене службове розслідування.
Обставини події з'ясовуються.
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Коментарі 1
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