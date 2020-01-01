У волинському місті в 2-поверховому гаражі – пожежа
Сьогодні, 11:26
У Рожиці в цегляному двоповерховому гаражі трапилася пожежа.
Повідомлення до служби "101" надійшло сьогодні, 26 грудня, о 01:15, інформує пресслужба волинських рятувальнів.
До місця події через 9 хвилин прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони с.Копачівка. Для боротьби з стихією вогнеборці подали на гасіння загалом 3 потужних водяних стволи, локалізували пожежу о 01:55, через 30 хвилин – ліквідували.
Вогонь пошкодив частину перекриття та покрівлі будівлі.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення до служби "101" надійшло сьогодні, 26 грудня, о 01:15, інформує пресслужба волинських рятувальнів.
До місця події через 9 хвилин прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони с.Копачівка. Для боротьби з стихією вогнеборці подали на гасіння загалом 3 потужних водяних стволи, локалізували пожежу о 01:55, через 30 хвилин – ліквідували.
Вогонь пошкодив частину перекриття та покрівлі будівлі.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У волинському місті в 2-поверховому гаражі – пожежа
Сьогодні, 11:26
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:45
26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:32
Військовий волинської бригади отримав поранення через необережне поводження зі зброєю
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку на 26 грудня
Сьогодні, 09:48