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У волинському місті в 2-поверховому гаражі – пожежа

У волинському місті в 2-поверховому гаражі – пожежа
У Рожиці в цегляному двоповерховому гаражі трапилася пожежа.

Повідомлення до служби "101" надійшло сьогодні, 26 грудня, о 01:15, інформує пресслужба волинських рятувальнів.

До місця події через 9 хвилин прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони с.Копачівка. Для боротьби з стихією вогнеборці подали на гасіння загалом 3 потужних водяних стволи, локалізували пожежу о 01:55, через 30 хвилин – ліквідували.

Вогонь пошкодив частину перекриття та покрівлі будівлі.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

Фото ілюстративне

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Теги: Рожище, пожежа, гораж
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