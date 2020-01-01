У волинському місті в 2-поверховому гаражі – пожежа





Повідомлення до служби "101" надійшло сьогодні, 26 грудня, о 01:15, інформує пресслужба волинських рятувальнів.



До місця події через 9 хвилин прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони с.Копачівка. Для боротьби з стихією вогнеборці подали на гасіння загалом 3 потужних водяних стволи, локалізували пожежу о 01:55, через 30 хвилин – ліквідували.



Вогонь пошкодив частину перекриття та покрівлі будівлі.



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожиці в цегляному двоповерховому гаражі трапилася пожежа.Повідомлення до служби "101" надійшло сьогодні, 26 грудня, о 01:15, інформує пресслужба волинських рятувальнів.До місця події через 9 хвилин прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони с.Копачівка. Для боротьби з стихією вогнеборці подали на гасіння загалом 3 потужних водяних стволи, локалізували пожежу о 01:55, через 30 хвилин – ліквідували.Вогонь пошкодив частину перекриття та покрівлі будівлі.Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію