26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:32
26 грудня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.
Іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, повідомляє "24 канал".
Прикмети
- Якщо у сонячний день з'являється лапатий та голкастий іній – варто чекати різкого похолодання і хуртовини.
- Яка погода 26 грудня, такою буде погода у січні.
- Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
- Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
- Зірки яскраві 26 грудня – буде мороз.
Що можна робити 26 грудня
- 26 грудня потрібно поприбирати вдома і викинути весь мотлох, адже вважається, що чистота в цей день має силу.
- Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
- Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
- У цей день варто вибачити всім, хто вас образив.
Що не можна робити 26 грудня
- Не слід у цей день бажати комусь зла, аби воно не повернулось до вас.
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Іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, повідомляє "24 канал".
Прикмети
- Якщо у сонячний день з'являється лапатий та голкастий іній – варто чекати різкого похолодання і хуртовини.
- Яка погода 26 грудня, такою буде погода у січні.
- Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
- Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
- Зірки яскраві 26 грудня – буде мороз.
Що можна робити 26 грудня
- 26 грудня потрібно поприбирати вдома і викинути весь мотлох, адже вважається, що чистота в цей день має силу.
- Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
- Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
- У цей день варто вибачити всім, хто вас образив.
Що не можна робити 26 грудня
- Не слід у цей день бажати комусь зла, аби воно не повернулось до вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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