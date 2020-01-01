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26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
26 грудня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.

Іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, повідомляє "24 канал".

Прикмети

- Якщо у сонячний день з'являється лапатий та голкастий іній – варто чекати різкого похолодання і хуртовини.
- Яка погода 26 грудня, такою буде погода у січні.
- Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
- Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
- Зірки яскраві 26 грудня – буде мороз.

Що можна робити 26 грудня

- 26 грудня потрібно поприбирати вдома і викинути весь мотлох, адже вважається, що чистота в цей день має силу.
- Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
- Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
- У цей день варто вибачити всім, хто вас образив.

Що не можна робити 26 грудня

- Не слід у цей день бажати комусь зла, аби воно не повернулось до вас.


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Теги: свято, традиції, забобони
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