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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 151 новий випадок захворювання на COVID-19 та 2 смерті.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Нові випадки недуги зафіксували у:
м. Луцьк – 78,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 32,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –5,
Ковельський район – 4,
Локачинський район- 2,
Любешівський район – 1,
Луцький район – 18,
Турійський район – 1.

Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 32 300 випадків.
Одужали – 26650 (за останню добу – 223). Летальні випадки – 499 (за останню добу – 2, в місті Луцьку та Горохівському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 127 703 особи, за минулу добу обстежили — 552 особи.


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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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