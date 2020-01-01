Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:45
За минулу добу на Волині зареєстрували 151 новий випадок захворювання на COVID-19 та 2 смерті.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки недуги зафіксували у:
м. Луцьк – 78,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 32,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –5,
Ковельський район – 4,
Локачинський район- 2,
Любешівський район – 1,
Луцький район – 18,
Турійський район – 1.
Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 32 300 випадків.
Одужали – 26650 (за останню добу – 223). Летальні випадки – 499 (за останню добу – 2, в місті Луцьку та Горохівському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 127 703 особи, за минулу добу обстежили — 552 особи.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки недуги зафіксували у:
м. Луцьк – 78,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 32,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –5,
Ковельський район – 4,
Локачинський район- 2,
Любешівський район – 1,
Луцький район – 18,
Турійський район – 1.
Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 32 300 випадків.
Одужали – 26650 (за останню добу – 223). Летальні випадки – 499 (за останню добу – 2, в місті Луцьку та Горохівському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 127 703 особи, за минулу добу обстежили — 552 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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