Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу





Про це



Нові випадки недуги зафіксували у:

м. Луцьк – 78,

м. Нововолинськ – 7,

Володимир-Волинський район – 32,

Горохівський район – 2,

Іваничівський район – 1,

Ківерцівський район –5,

Ковельський район – 4,

Локачинський район- 2,

Любешівський район – 1,

Луцький район – 18,

Турійський район – 1.



Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 32 300 випадків.

Одужали – 26650 (за останню добу – 223). Летальні випадки – 499 (за останню добу – 2, в місті Луцьку та Горохівському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 127 703 особи, за минулу добу обстежили — 552 особи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 151 новий випадок захворювання на COVID-19 та 2 смерті.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Нові випадки недуги зафіксували у:м. Луцьк – 78,м. Нововолинськ – 7,Володимир-Волинський район – 32,Горохівський район – 2,Іваничівський район – 1,Ківерцівський район –5,Ковельський район – 4,Локачинський район- 2,Любешівський район – 1,Луцький район – 18,Турійський район – 1.Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 32 300 випадків.Одужали – 26650 (за останню добу – 223). Летальні випадки – 499 (за останню добу – 2, в місті Луцьку та Горохівському районі).Методом ПЛР всього обстежили 127 703 особи, за минулу добу обстежили — 552 особи.

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