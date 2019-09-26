Хлопець з Волині створює іконостаси та картини. ФОТО

Сергій Мельник. Арсенал його творчих робіт вражає своєю красою та унікальністю. І якщо малювання – це більше хобі, то різьба по дереву є справою його життя. Адже разом із командою чоловіків-колег створює на замовлення іконостаси, кіоти.



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Хист до малювання у Сергія проявився ще в шкільні роки. Тому після закінчення одинадцяти класів мав намір обрати творчу професію. Однак не так і просто юнакові із села, за плечима якого не було жодного гуртка чи художньої школи, вступити до вищого навчального закладу.



«Вирішив обрати спеціальність по ліпленню. Саме творчий конкурс ліплення із пластиліну, як виявилося, склав досить погано. Хоча, впевнений, на це були суб’єктивні причини», - розповідає Сергій.



Тож, через кілька невдалих спроб стати студентом одного із вищих навчальних закладів, він отримав пропозицію навчатися у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури.



Так, упродовж року на спеціальності «Різьба по дереву», починаючи із самих азів, Сергій черпав нові знання. Адже лише тоді перед ним відкрилися залаштунки творчої професії.



«Багато моїх одногрупників уже мали певний багаж знань, адже навчалися у художніх школах. У мене ж такої можливості не було. Тому й доводилося вчити все із нуля»,- зазначає Сергій Мельник.



Після року навчання та здобуття робітничої професії вирішив хлопець продовжити здобування освіти й далі. Обравши професію «Художник-виконавець», він знову став студентом училища. За два роки навчання було пройдено чимало етапів, отримано багато нових знань та умінь.



У той період створював красиві картини. Хоча сам Сергій не вбачає у цьому чогось особливого, тим паче талановитого. Спочатку малював гуашшю, наразі ж найчастіше використовує олійні фарби.



«Масло більше стійке до часу. І з роками картина не втрачає свого вигляду. Однак працювати певною мірою складніше. Адже досить довго сохне», - оповідає наш земляк.



Та все ж малювати Сергій Мельник любить лише у вільну хвилину й для душі. Основна ж його сфера діяльності – різьбярство. Зокрема, він та команда колег-чоловіків беруть замовлення на створення іконостасів з дерева, кіотів, престолів для храмів тощо. Роботу між собою ділять, у кожного – свої елементи. Загалом же створення іконостасу, як зазначає Сергій, - досить клопіткий та довготривалий процес: це розробка проєкту, столярні роботи, оздоблення різьбленням (ручна різьба), фарбування та лакування чи покривання позолотою тощо.



«Все залежить від обсягу роботи та дерева, з яким працюємо. До прикладу, важко різьбити по дубові, значно простіше – по липі. А ще свою роль грають і самі узори. Як-от виконували ми замовлення на Тернопільщині, то там більше українське бароко. Коли створювали іконостас для храму в Білорусі, то там уже зовсім інший стиль. Я б сказав, простіший у виконанні», - ділиться секретами праці різьбяр. Загалом кожне замовлення – індивідуальне та красиве по-своєму.



Для роботи по дереву має Сергій більше пів сотні різних станків та інструментів. Адже, щоб розвиватися у сфері різьбярства, потрібно насамперед вкладати у цю справу. Тим паче, аби створювати витончені елементи, які схожі на справжнє мереживо по дереву.



Та все ж, попри неабияке бажання і натхнення, не щодня є замовлення. Тому й, приховуючи свою творчу натуру, Сергій Мельник періодично їздить на сезонні заробітки у Польщу. Наразі ж молодий чоловік – удома, і на період святкових днів має намір знову взяти до рук фарби і пензлик та створювати нові картини. А далі, дасть Богу, - знову і знову розмовляти з деревом, перетворюючи його на неповторні вироби. Адже саме в момент різьби він відпочиває від буденності та отримує естетичне задоволення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різьбярство та написання картин – це те, чим з любов’ю займається 25-річний житель села Невір. Арсенал його творчих робіт вражає своєю красою та унікальністю. І якщо малювання – це більше хобі, то різьба по дереву є справою його життя. Адже разом із командою чоловіків-колег створює на замовлення іконостаси, кіоти.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".Хист до малювання у Сергія проявився ще в шкільні роки. Тому після закінчення одинадцяти класів мав намір обрати творчу професію. Однак не так і просто юнакові із села, за плечима якого не було жодного гуртка чи художньої школи, вступити до вищого навчального закладу.«Вирішив обрати спеціальність по ліпленню. Саме творчий конкурс ліплення із пластиліну, як виявилося, склав досить погано. Хоча, впевнений, на це були суб’єктивні причини», - розповідає Сергій.Тож, через кілька невдалих спроб стати студентом одного із вищих навчальних закладів, він отримав пропозицію навчатися у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури.Так, упродовж року на спеціальності «Різьба по дереву», починаючи із самих азів, Сергій черпав нові знання. Адже лише тоді перед ним відкрилися залаштунки творчої професії.«Багато моїх одногрупників уже мали певний багаж знань, адже навчалися у художніх школах. У мене ж такої можливості не було. Тому й доводилося вчити все із нуля»,- зазначає Сергій Мельник.Після року навчання та здобуття робітничої професії вирішив хлопець продовжити здобування освіти й далі. Обравши професію «Художник-виконавець», він знову став студентом училища. За два роки навчання було пройдено чимало етапів, отримано багато нових знань та умінь.У той період створював красиві картини. Хоча сам Сергій не вбачає у цьому чогось особливого, тим паче талановитого. Спочатку малював гуашшю, наразі ж найчастіше використовує олійні фарби.«Масло більше стійке до часу. І з роками картина не втрачає свого вигляду. Однак працювати певною мірою складніше. Адже досить довго сохне», - оповідає наш земляк.Та все ж малювати Сергій Мельник любить лише у вільну хвилину й для душі. Основна ж його сфера діяльності – різьбярство. Зокрема, він та команда колег-чоловіків беруть замовлення на створення іконостасів з дерева, кіотів, престолів для храмів тощо. Роботу між собою ділять, у кожного – свої елементи. Загалом же створення іконостасу, як зазначає Сергій, - досить клопіткий та довготривалий процес: це розробка проєкту, столярні роботи, оздоблення різьбленням (ручна різьба), фарбування та лакування чи покривання позолотою тощо.«Все залежить від обсягу роботи та дерева, з яким працюємо. До прикладу, важко різьбити по дубові, значно простіше – по липі. А ще свою роль грають і самі узори. Як-от виконували ми замовлення на Тернопільщині, то там більше українське бароко. Коли створювали іконостас для храму в Білорусі, то там уже зовсім інший стиль. Я б сказав, простіший у виконанні», - ділиться секретами праці різьбяр. Загалом кожне замовлення – індивідуальне та красиве по-своєму.Для роботи по дереву має Сергій більше пів сотні різних станків та інструментів. Адже, щоб розвиватися у сфері різьбярства, потрібно насамперед вкладати у цю справу. Тим паче, аби створювати витончені елементи, які схожі на справжнє мереживо по дереву.Та все ж, попри неабияке бажання і натхнення, не щодня є замовлення. Тому й, приховуючи свою творчу натуру, Сергій Мельник періодично їздить на сезонні заробітки у Польщу. Наразі ж молодий чоловік – удома, і на період святкових днів має намір знову взяти до рук фарби і пензлик та створювати нові картини. А далі, дасть Богу, - знову і знову розмовляти з деревом, перетворюючи його на неповторні вироби. Адже саме в момент різьби він відпочиває від буденності та отримує естетичне задоволення.

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