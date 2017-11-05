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На Полтавщині під час пожежі у вагоні загинуло двоє людей

На Полтавщині під час пожежі у вагоні загинуло двоє людей
У Полтавській області під час ліквідації пожежі в вагоні виявили тіла двох громадян.

25 грудня о 20:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в вагоні по вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу «Центру механізації колійних робіт» філії «Центру з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», інформує ДСНС у Полтавській області.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 22:58, а о 00:27 - ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі виявили тіла без ознак життя двох громадян, які направили до Полтавського обласного БСМЕ.

Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.

До гасіння залучили 8 чоловік особового складу 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа. вагон, Полтавська область
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