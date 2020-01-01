Вбивство у Луцькому районі: зловмиснику обрали запобіжний захід
Сьогодні, 12:08
Чоловіку, який вбив знайомого у селі Лаври Луцького району, 26 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловік свою вину визнав. Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Раніше чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, відповідно до йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.
До слова, зловмисник раніше уже був судимий за нанесення тілесного ушкодження, яке спричинило смерть.
Нагадаємо, 22 грудня близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вбивство людини. Заявник повідомив, що в с. Лаврів Луцького району виявив неживим 57-річного чоловіка в його ж оселі, на тілі є тілесні ушкодження та ножові поранення.
Поліцейські оперативно встановили, що до вбивства може бути причетним знайомий потерпілого: чоловіки напередодні разом вживали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. Підозрюваний наніс кілька фатальних ударів громадянину, від яких той і помер.
Особа покинула місце злочину і більше доби переховувалась. І вже 24 грудня її затримали оперативники в одному з дачних масивів Луцького району.
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Чоловік свою вину визнав. Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Раніше чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, відповідно до йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.
До слова, зловмисник раніше уже був судимий за нанесення тілесного ушкодження, яке спричинило смерть.
Нагадаємо, 22 грудня близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вбивство людини. Заявник повідомив, що в с. Лаврів Луцького району виявив неживим 57-річного чоловіка в його ж оселі, на тілі є тілесні ушкодження та ножові поранення.
Поліцейські оперативно встановили, що до вбивства може бути причетним знайомий потерпілого: чоловіки напередодні разом вживали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. Підозрюваний наніс кілька фатальних ударів громадянину, від яких той і помер.
Особа покинула місце злочину і більше доби переховувалась. І вже 24 грудня її затримали оперативники в одному з дачних масивів Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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