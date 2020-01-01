На Волині розшукують 72-річного чоловіка, який пішов з дому та не повернувся

Древінського Івана Миколайовича, 01.09.1949 року народження, жителя села Низкиничі.



Пр це повідомляє Іваничівське відділення поліції.



Відомо, 25 грудня 2020 року близько 16 години чоловік пішов із дому в м. Новолинськ та донині не повернувся.



Був одягнений в зелену куртку, штани сірого кольору та кепку.



Усіх, кому буде відома будь-яка інформація щодо розшукуваного, просять повідомляти за номеромами 0931271036, 0689088007 або 102.

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