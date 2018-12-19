На Волині затримали дівчину, яка займалася сутенерством на території двох областей. ФОТО





Протягом майже півроку працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми збирали доказову базу проти зловмисниці, повідомляє

Уже встановили, що 24-річна мешканка Рівненської області причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за це отримувала немалі кошти.



Відомо також, що одна із дівчат, яка була втягнена у заняття проституцією, є неповнолітньою.



У фігурантки справи поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.



Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.

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Уже встановили, що 24-річна мешканка Рівненської області причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за це отримувала немалі кошти.Відомо також, що одна із дівчат, яка була втягнена у заняття проституцією, є неповнолітньою.У фігурантки справи поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.

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