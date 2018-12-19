На Волині затримали дівчину, яка займалася сутенерством на території двох областей. ФОТО
Сьогодні, 12:27
На Волині поліцейські викрили дівчину, мешканку сусідньої області, яка займалася сутенерством.
Протягом майже півроку працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми збирали доказову базу проти зловмисниці, повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Уже встановили, що 24-річна мешканка Рівненської області причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за це отримувала немалі кошти.
Відомо також, що одна із дівчат, яка була втягнена у заняття проституцією, є неповнолітньою.
У фігурантки справи поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Протягом майже півроку працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми збирали доказову базу проти зловмисниці, повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Уже встановили, що 24-річна мешканка Рівненської області причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за це отримувала немалі кошти.
Відомо також, що одна із дівчат, яка була втягнена у заняття проституцією, є неповнолітньою.
У фігурантки справи поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Зловмисниці оголосили про підозру у вчинені декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
дякувати, що не були задіяні "взломщики волосатого сейфа"..
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Полтавщині під час пожежі у вагоні загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:22
Розшукують безвісти зниклого 39-річного лучанина
Сьогодні, 12:45
На Волині затримали дівчину, яка займалася сутенерством на території двох областей. ФОТО
Сьогодні, 12:27
Вбивство у Луцькому районі: зловмиснику обрали запобіжний захід
Сьогодні, 12:08