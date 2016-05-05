Розшукують безвісти зниклого 39-річного лучанина
Сьогодні, 12:45
Співробітники Луцького відділу поліції розшукують Марченка Віталія Анатолійовича, 31 травня 1981 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Вночі, 20 грудня, поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Volkswagen t 4 синього кольору. На зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий.
Особливі прикмети: татуювання - орел на плечі.
Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного громадянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Вночі, 20 грудня, поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Volkswagen t 4 синього кольору. На зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий.
Особливі прикмети: татуювання - орел на плечі.
Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного громадянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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