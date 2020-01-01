П'ять цікавих фактів про Луцьк 150 років тому. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко відшукала цікаві статистичні матеріали про Волинську губернію за 1869 рік.



З них виділила п'ять цікавих фактів про Луцьк,



Про розташування «Місто Луцьк розташоване біля річки Стир в південно-західній частині Луцького повіту, на рубежі Волині та Полісся, в низовинній та болотистій місцевості, яку не можна назвати зручною для проживання її мешканців».



Про населення «Станом на 1861 рік в місті проживало 3546 чоловіків та 3589 жінок, ця цифра враховувала також солдат, які квартирувались в Луцьку. Загалом - 7132 мешканці. Для порівняння в 1868 році в Луцьку значно зростає кількість населення і без врахування солдат тут вже проживає – 11420 осіб. В 1868 році в Луцьку було 390 місцевих купців, з них 173 чоловіка та 217 жінок. На все місто було лише 128 потомствених дворян. В цеховій системі було задіяно 1709 лучан».

Луцький замок

Про торгівлю «В 1868 році в Луцьку нараховувався 171 магазин. Традиційно проводилось три ярмарки тривалістю в один день. На луцьких ярмарках в основному продавали коней та худобу із Луцького повіту. Також торгували одягом, взуттям, возами, колесами та їжою. Оптової торгівлі в Луцьку не існує».



Про фабричний промисел «Фабрична промисловість в Луцьку представлена дуже погано, у порівнянні з іншими містами. Тут функціонують 13 фабрик та заводів, які пов’язані із виробництвом пива, масла, мила, свічок, цегли, міді. Річка Стир відкриває для фабрикантів великі можливості для «сплавної торгівлі», проте не відомо, чи використовують її лучани в таких цілях».

Луцьк 150-ти річної давнини

Про професії. Автор джерела перераховує професії, в яких було залучене місцеве населення, а це дослівно: «хлебники, булочники, мясники, кондитеры, портные, сапожники, шапочники, модистки, шмуклеры, печники, столяры, токари, каретники, извозчики, веревочники, золотых дел мастера, кузнецы, ткачи» Багато місцевого населення їздить на заробітки. Лучани не займаються взагалі сільським промислом.

Луцьк у XIX столітті

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





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