Польські митники на кордоні затримали українця з великою сумою грошей





Як пoвідoмляє



Під час перевірки митники знайшли в багажу чоловіка 63 тис злотих та майже 30 тис доларів, які він намагався нелегально провезти через кордон. За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 26 тис злотих.



Без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України намагався потайки ввезти гроші без декларування на територію Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської податкової служби, 25-річного чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску “Корчова”.Під час перевірки митники знайшли в багажу чоловіка 63 тис злотих та майже 30 тис доларів, які він намагався нелегально провезти через кордон. За спробу перевезення великої суми незадекларованої готівки українця оштрафували на 26 тис злотих.Без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

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