Печуть десерти, вчаться прибирати: у луцькому центрі відбуваються заняття із соціалізації дітей з аутизмом. ВІДЕО





Про це розповіла Валентина Міщук.



Заняття з соціально-побутового орієнтування відбуваються три роки у громадській організації батьків дітей з розладами аутичного спектру, каже педагогиня Луцького навчально-реабілітаційного центру Валентина Міщук. Фахівчиня говорить – результат від навчання є. Діти відпрацьовують дрібну моторику рук, координацію рухів, вони вчаться правильно володіти ножем, іншими пристроями, що використовуються на кухні та у соціально-побутовому орієнтуванні.



Батьки в організації «Янголята» беруть участь у заняттях. Мама Анна Мирончук каже: її тринадцятирічний Сашко допомагає їй вдома, у нього аутизм. На кухні він постійно із нею, спостерігає що за чим і знає що за чим.



За планом заняття цього разу діти готують вінегрет, бутерброди з оселедцем, лимонно-імбирний напій і бісквіт, каже педагогиня, яка проводить корекційне заняття, Валентина Міщук.



Після занять діти та батьки разом сервірують стіл і смакують стравами. Це важливо, бо відбувається обговорення процесу приготування, діти діляться емоціями, вчаться взаємодіяти. Такі навчання в ГО "Янголята" відбуваються щотижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти з аутизмом громадської організації «Янголята» готують перші, другі страви, печуть десерти, вчаться прибирати та мити посуд. Цим займаються на заняттях із соціально-побутового орієнтування.Про це розповіла Суспільному педагогиня Луцького навчально-реабілітаційного центруЗаняття з соціально-побутового орієнтування відбуваються три роки у громадській організації батьків дітей з розладами аутичного спектру, каже педагогиня Луцького навчально-реабілітаційного центру Валентина Міщук. Фахівчиня говорить – результат від навчання є. Діти відпрацьовують дрібну моторику рук, координацію рухів, вони вчаться правильно володіти ножем, іншими пристроями, що використовуються на кухні та у соціально-побутовому орієнтуванні.Батьки в організації «Янголята» беруть участь у заняттях. Мама Анна Мирончук каже: її тринадцятирічний Сашко допомагає їй вдома, у нього аутизм. На кухні він постійно із нею, спостерігає що за чим і знає що за чим.За планом заняття цього разу діти готують вінегрет, бутерброди з оселедцем, лимонно-імбирний напій і бісквіт, каже педагогиня, яка проводить корекційне заняття, Валентина Міщук.Після занять діти та батьки разом сервірують стіл і смакують стравами. Це важливо, бо відбувається обговорення процесу приготування, діти діляться емоціями, вчаться взаємодіяти. Такі навчання в ГО "Янголята" відбуваються щотижня.

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