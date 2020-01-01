Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 27 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла.
У Луцьку у неділю, 29 ггрудня, також очікуться хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень 0-2º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла.
У Луцьку у неділю, 29 ггрудня, також очікуться хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень 0-2º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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