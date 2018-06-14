У Рівному можуть судити матір, яка залишила дочку на вітчима, що не впустив дитину додому
Сьогодні, 16:12
У Рівному матір 9-річної дівчинки, покинутої напризволяще, у разі встановлення вини, притягнуть до відповідальності.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Рівненщини.
Нагадаємо, 23 грудня о 4 год. ранку на вулиці Романа Шухевича в м. Рівне, випадковий перехожий помітив дівчинку, яка не могла потрапити додому, так як вітчим її не пускав. На місце події викликали працівників патрульної поліції та встановили особу малолітньої дівчинки, жительки м.Рівне, 2011 року народження.
За цим фактом Рівненська місцева прокуратура 24.12.2020 розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 166 КК України за фактом злісного невиконання мамою дівчинки обов'язків по догляду за дитиною.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Проведення досудового розслідування доручили слідчим Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області.
Попередньо встановили, що мама дитиною не займалась, раніше неодноразово притягувалась до різних видів адміністративної відповідальності (ст.ст. 178, 185, ч.1 ст. 44-3, 173, 184 КУпАП), в тому числі за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Рівненщини.
Нагадаємо, 23 грудня о 4 год. ранку на вулиці Романа Шухевича в м. Рівне, випадковий перехожий помітив дівчинку, яка не могла потрапити додому, так як вітчим її не пускав. На місце події викликали працівників патрульної поліції та встановили особу малолітньої дівчинки, жительки м.Рівне, 2011 року народження.
За цим фактом Рівненська місцева прокуратура 24.12.2020 розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 166 КК України за фактом злісного невиконання мамою дівчинки обов'язків по догляду за дитиною.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Проведення досудового розслідування доручили слідчим Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області.
Попередньо встановили, що мама дитиною не займалась, раніше неодноразово притягувалась до різних видів адміністративної відповідальності (ст.ст. 178, 185, ч.1 ст. 44-3, 173, 184 КУпАП), в тому числі за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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