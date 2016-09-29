У Луцьку просять повернути стару схему проїзду кільця біля «Променя»
Сьогодні, 17:32
Лучани просять повернути попередню дорожню розмітку та забрати нові дорожні знаки на кільці біля ТЦ "Промінь".
Петицію зареєструвала на сайті Єдиної системи місцевих петицій Кашуба Ірина Борисівна.
За її словами, на сьогодні затор в напрямку руху від центру до ТРЦ "Промінь" розпочинається від ТЦ "Буратіно", оскільки відповідно до дорожньої розмітки заїхати на кільце можливо лише з крайнього лівого положення, а раніше можливо було їхати у дві смуги, що значно розвантажувало дорожній трафік міста.
"Маршрутному транспортному засобу, щоб заїхати на кільце, потрібно чекати мінімум по 20 хвилин", - зауважає лучанка.
Окрім цього, також закликають провести ревізію та огляд пішохідних нерегульованих переходів та дорожніх знаків і внести відповідні корективи - перенести, забрати і т.д. Оскільки, на думку автора петиції, досить багато таких, які створюють аварійну ситуацію.
"Зокрема, для прикладу приводжу пішохідний перехід по вулиці Задворецькій, який облаштовано відразу за сміттєвим баком під накриттям і коли авто рухається у напрямку руху до вулиць Устилузька та Рівненська, то пішохода за конструкцією сміттєвого баку не видно взагалі, поки він не вийде на половину смуги руху. Також для прикладу - некоректний дорожній знак (повернений в невірну сторону) по вулиці Конякіна, 33 (фото додаю)", - йдеться у проханні до місцевої влади.
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Петицію зареєструвала на сайті Єдиної системи місцевих петицій Кашуба Ірина Борисівна.
За її словами, на сьогодні затор в напрямку руху від центру до ТРЦ "Промінь" розпочинається від ТЦ "Буратіно", оскільки відповідно до дорожньої розмітки заїхати на кільце можливо лише з крайнього лівого положення, а раніше можливо було їхати у дві смуги, що значно розвантажувало дорожній трафік міста.
"Маршрутному транспортному засобу, щоб заїхати на кільце, потрібно чекати мінімум по 20 хвилин", - зауважає лучанка.
Окрім цього, також закликають провести ревізію та огляд пішохідних нерегульованих переходів та дорожніх знаків і внести відповідні корективи - перенести, забрати і т.д. Оскільки, на думку автора петиції, досить багато таких, які створюють аварійну ситуацію.
"Зокрема, для прикладу приводжу пішохідний перехід по вулиці Задворецькій, який облаштовано відразу за сміттєвим баком під накриттям і коли авто рухається у напрямку руху до вулиць Устилузька та Рівненська, то пішохода за конструкцією сміттєвого баку не видно взагалі, поки він не вийде на половину смуги руху. Також для прикладу - некоректний дорожній знак (повернений в невірну сторону) по вулиці Конякіна, 33 (фото додаю)", - йдеться у проханні до місцевої влади.
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