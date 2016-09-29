У Луцьку просять повернути стару схему проїзду кільця біля «Променя»





Петицію Кашуба Ірина Борисівна.



За її словами, на сьогодні затор в напрямку руху від центру до ТРЦ "Промінь" розпочинається від ТЦ "Буратіно", оскільки відповідно до дорожньої розмітки заїхати на кільце можливо лише з крайнього лівого положення, а раніше можливо було їхати у дві смуги, що значно розвантажувало дорожній трафік міста.



"Маршрутному транспортному засобу, щоб заїхати на кільце, потрібно чекати мінімум по 20 хвилин", - зауважає лучанка.



Окрім цього, також закликають провести ревізію та огляд пішохідних нерегульованих переходів та дорожніх знаків і внести відповідні корективи - перенести, забрати і т.д. Оскільки, на думку автора петиції, досить багато таких, які створюють аварійну ситуацію.



"Зокрема, для прикладу приводжу пішохідний перехід по вулиці Задворецькій, який облаштовано відразу за сміттєвим баком під накриттям і коли авто рухається у напрямку руху до вулиць Устилузька та Рівненська, то пішохода за конструкцією сміттєвого баку не видно взагалі, поки він не вийде на половину смуги руху. Також для прикладу - некоректний дорожній знак (повернений в невірну сторону) по вулиці Конякіна, 33 (фото додаю)", - йдеться у проханні до місцевої влади.





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