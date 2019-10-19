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Волинянин виборов «золото» у стрільбі із лука на онлайн-змаганнях «Ігор нескорених». ВІДЕО

Волинянин виборов «золото» у стрільбі із лука на онлайн-змаганнях «Ігор нескорених». ВІДЕО
Переможець Всеукраїнських онлайн-змагань "Ігри нескорених" Володимир Нерода з села Мощаниця Ківерцівського району виборов перше місце у дисципліні "Стрільба з лука - класичний лук" у категорії початківці.

Про це розповів Суспільному тренер хлопця Євген Макар.

Півроку тому Володимир Нерода почав займатися стрільбою з лука. Тренується у ветеранки, переможниці "Ігор Нескорених-2018" Майї Москвич та майстра спорту Євгена Макара. У тирі для стрільби з лука, каже хлопець, буває не так часто, як хотів би.

Спортсмен відео свого виступу на Всеукраїнські онлайн-змагання "Ігри Нескорених" знімав у цій залі. Показав результат 72 бали у стрільбі з лука. Перемога стала неочікуваною.

Тренер Євген Макар розповідає, що до змагань готувалися, здобули першість міста.

"У Володимира майже одразу все почало вдаватися", - каже тренер. Як переможець у категорії "початківці" Володимир Нерода не може брати участь у всесвітньому етапі "Ігор нескорених", проте стрільба з лука для ветерана-атовця - хороша реабілітація.

У Володимира Нероди своя історія з війни. Хлопець завжди мріяв стати офіцером. У 19 років пішов служити за контрактом у 14-ту окрему механізовану бригаду, понад десять місяців провів під Щастям. 2018-го отримав мінно-вибухове поранення на бойовій позиції біля Попасного Луганської області. Спочатку, пригадує Володимир, рятували у місцевій лікарні, потім лікували медики Харкова і Києва. Шансів на життя лікарі не давали. Казали, що хлопець "народився у сорочці".

Потім була довга реабілітація в Ірпені та Німечинні. Зробили операцію на руці, пересаджували нерв. Руку вдалось врятувати. 2019-го року за станом здоров’я військовослужбовець мусив звільнитися зі Збройних сил України. Каже, що це для нього сумна історія, бо хотів служити.






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Теги: Ігри нескорених, волинняин, стрільба із лука
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