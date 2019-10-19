Волинянин виборов «золото» у стрільбі із лука на онлайн-змаганнях «Ігор нескорених». ВІДЕО

Володимир Нерода з села Мощаниця Ківерцівського району виборов перше місце у дисципліні "Стрільба з лука - класичний лук" у категорії початківці.



Про це розповів Євген Макар.



Півроку тому Володимир Нерода почав займатися стрільбою з лука. Тренується у ветеранки, переможниці "Ігор Нескорених-2018" Майї Москвич та майстра спорту Євгена Макара. У тирі для стрільби з лука, каже хлопець, буває не так часто, як хотів би.



Спортсмен відео свого виступу на Всеукраїнські онлайн-змагання "Ігри Нескорених" знімав у цій залі. Показав результат 72 бали у стрільбі з лука. Перемога стала неочікуваною.



Тренер Євген Макар розповідає, що до змагань готувалися, здобули першість міста.



"У Володимира майже одразу все почало вдаватися", - каже тренер. Як переможець у категорії "початківці" Володимир Нерода не може брати участь у всесвітньому етапі "Ігор нескорених", проте стрільба з лука для ветерана-атовця - хороша реабілітація.



У Володимира Нероди своя історія з війни. Хлопець завжди мріяв стати офіцером. У 19 років пішов служити за контрактом у 14-ту окрему механізовану бригаду, понад десять місяців провів під Щастям. 2018-го отримав мінно-вибухове поранення на бойовій позиції біля Попасного Луганської області. Спочатку, пригадує Володимир, рятували у місцевій лікарні, потім лікували медики Харкова і Києва. Шансів на життя лікарі не давали. Казали, що хлопець "народився у сорочці".



Потім була довга реабілітація в Ірпені та Німечинні. Зробили операцію на руці, пересаджували нерв. Руку вдалось врятувати. 2019-го року за станом здоров’я військовослужбовець мусив звільнитися зі Збройних сил України. Каже, що це для нього сумна історія, бо хотів служити.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможець Всеукраїнських онлайн-змагань "Ігри нескорених"з села Мощаниця Ківерцівського району виборов перше місце у дисципліні "Стрільба з лука - класичний лук" у категорії початківці.Про це розповів Суспільному тренер хлопцяПівроку тому Володимир Нерода почав займатися стрільбою з лука. Тренується у ветеранки, переможниці "Ігор Нескорених-2018"та майстра спорту. У тирі для стрільби з лука, каже хлопець, буває не так часто, як хотів би.Спортсмен відео свого виступу на Всеукраїнські онлайн-змагання "Ігри Нескорених" знімав у цій залі. Показав результат 72 бали у стрільбі з лука. Перемога стала неочікуваною.Тренер Євген Макар розповідає, що до змагань готувалися, здобули першість міста."У Володимира майже одразу все почало вдаватися", - каже тренер. Як переможець у категорії "початківці" Володимир Нерода не може брати участь у всесвітньому етапі "Ігор нескорених", проте стрільба з лука для ветерана-атовця - хороша реабілітація.У Володимира Нероди своя історія з війни. Хлопець завжди мріяв стати офіцером. У 19 років пішов служити за контрактом у 14-ту окрему механізовану бригаду, понад десять місяців провів під Щастям. 2018-го отримав мінно-вибухове поранення на бойовій позиції біля Попасного Луганської області. Спочатку, пригадує Володимир, рятували у місцевій лікарні, потім лікували медики Харкова і Києва. Шансів на життя лікарі не давали. Казали, що хлопець "народився у сорочці".Потім була довга реабілітація в Ірпені та Німечинні. Зробили операцію на руці, пересаджували нерв. Руку вдалось врятувати. 2019-го року за станом здоров’я військовослужбовець мусив звільнитися зі Збройних сил України. Каже, що це для нього сумна історія, бо хотів служити.

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