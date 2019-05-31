За кошти небайдужих громадян: у громаді на Волині впорядковують сміттєзвалище. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



Протягом багатьох років дане сміттєзвалище є болючою темою громади, адже там купи стихійного сміття обабіч дороги, сморід, та місце, де збираються безхатьки.



На сміттєзвалище біля Ківерців звозять побутові відходи мешканці міста та ближніх сіл.



Зі слів міського голови Олександра Ковальчука, ці роботи виконують за власні кошти небайдужих громадян, без використання грошей з міського бюджету та коштів комунального господарства.





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