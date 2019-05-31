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За кошти небайдужих громадян: у громаді на Волині впорядковують сміттєзвалище. ФОТО

За кошти небайдужих громадян: у громаді на Волині впорядковують сміттєзвалище. ФОТО
В селі Заброди Ківерцівського району впорядковують старе сміттєзвалище.

Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.

Протягом багатьох років дане сміттєзвалище є болючою темою громади, адже там купи стихійного сміття обабіч дороги, сморід, та місце, де збираються безхатьки.

На сміттєзвалище біля Ківерців звозять побутові відходи мешканці міста та ближніх сіл.

Зі слів міського голови Олександра Ковальчука, ці роботи виконують за власні кошти небайдужих громадян, без використання грошей з міського бюджету та коштів комунального господарства.

За кошти небайдужих громадян: у громаді на Волині впорядковують сміттєзвалище. ФОТО
За кошти небайдужих громадян: у громаді на Волині впорядковують сміттєзвалище. ФОТО
За кошти небайдужих громадян: у громаді на Волині впорядковують сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: Заброди, смітєзвалище, впорядкування
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