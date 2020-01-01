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Комунальне приміщення в центрі Луцька продають з аукціону

Комунальне приміщення в центрі Луцька продають з аукціону
Власника приміщення на проспекті Волі визначать через аукціон.

Організовує аукціон відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради. Цінові пропозиції приймають до 25 січня 2021 року, проведуть аукціон 26 січня. Про це повідомляє Волинь Online.

«Нежитлове приміщення загальною площею 128,4 метра квадратного. Приміщення вбудоване в будівлю, збудовану як площа обслуговуючого і складського призначення друкарні, розташоване у 100 метровій зоні до центрального проспекту міста з хорошим ступенем транспортної доступності. Приміщення обладнане системою електропостачання, фізичний стан – задовільний, використовується під склад», – йдеться в описі лоту.

Початкова ціна продажу приміщення на проспекті Волі, 27а – 544,8 тисячі гривень.

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Теги: аукціон
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