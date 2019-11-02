За січень волиняни за газ заплатять більше





Про це інформує



«Після скасування державного регулювання цін на газ для населення, вартість блакитного палива в Україні залежить не лише від внутрішніх факторів, а й від зовнішніх, зокрема цін на газ на європейських енергетичних біржах – NCG, TTF.



Упродовж останнього місяця в Європі спостерігалася тенденція до здорожчання газу. Ціна ресурсу на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%.



Однак, завдяки раніше укладеним контрактам з європейськими постачальниками, «Волиньгаз Збут» підвищив вартість газу лише на 12,2%.



Зазначимо, «Волиньгаз Збут» закуповує газ лише у надійних європейських постачальників, тому гарантує постачання газу всім своїм клієнтам», - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В січні ціна на газ для побутових споживачів, які проживають у Волинській області, становитиме 9,92 грн за кубометр.Про це інформує пресслужба "Волиньгаз збуту" «Після скасування державного регулювання цін на газ для населення, вартість блакитного палива в Україні залежить не лише від внутрішніх факторів, а й від зовнішніх, зокрема цін на газ на європейських енергетичних біржах – NCG, TTF.Упродовж останнього місяця в Європі спостерігалася тенденція до здорожчання газу. Ціна ресурсу на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%.Однак, завдяки раніше укладеним контрактам з європейськими постачальниками, «Волиньгаз Збут» підвищив вартість газу лише на 12,2%.Зазначимо, «Волиньгаз Збут» закуповує газ лише у надійних європейських постачальників, тому гарантує постачання газу всім своїм клієнтам», - йдеться в повідомленні.

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