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За січень волиняни за газ заплатять більше

За січень волиняни за газ заплатять більше
В січні ціна на газ для побутових споживачів, які проживають у Волинській області, становитиме 9,92 грн за кубометр.

Про це інформує пресслужба "Волиньгаз збуту".

«Після скасування державного регулювання цін на газ для населення, вартість блакитного палива в Україні залежить не лише від внутрішніх факторів, а й від зовнішніх, зокрема цін на газ на європейських енергетичних біржах – NCG, TTF.

Упродовж останнього місяця в Європі спостерігалася тенденція до здорожчання газу. Ціна ресурсу на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%.

Однак, завдяки раніше укладеним контрактам з європейськими постачальниками, «Волиньгаз Збут» підвищив вартість газу лише на 12,2%.

Зазначимо, «Волиньгаз Збут» закуповує газ лише у надійних європейських постачальників, тому гарантує постачання газу всім своїм клієнтам», - йдеться в повідомленні.

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Теги: газ, ціна, гроші, тариф, січень
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Коментарі 1
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Справа навпроти новини вітання з цим економічним проривом від представника найслугішого слуги. Нове ліцо так сказать. обраний тими, кому гірше вже не було у 18-му.
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