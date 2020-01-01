У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці





Як передає



Зазначається, що вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх Едіт Квойцалла.



За свідченням очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.



Повідомляється, що щеплення зробили в цілому 40 мешканцям цього будинку для літніх і десяти його співробітникам.





Нагадаємо, вакцина від коронавірусу у суботу надійшла в усі країни Євросоюзу, а вакцинація стартує вже у неділю, 27 грудня.



У першу чергу, нагадав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, мобільні бригади проводитимуть щеплення жителям будинків для літніх у віці 80+, а також тим медичним працівникам, які безпосередньо у своїй роботі стикаються з хворими на коронавірус.



За даними Інституту Роберта Коха, 25 грудня, у перший святковий різдвяний день, у Німеччині було підтверджено 14 455 нових випадків інфікування, всього з початку пандемії цифра досягає 1 627 103. Померло за весь час 29422, у тому числі за останню добу - 240.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У німецькому місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) у суботу зробили перше у Німеччині щеплення від коронавірусу.Як передає Укрінформ , про це повідомляє DW Зазначається, що вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніхЗа свідченням очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.Повідомляється, що щеплення зробили в цілому 40 мешканцям цього будинку для літніх і десяти його співробітникам.Нагадаємо, вакцина від коронавірусу у суботу надійшла в усі країни Євросоюзу, а вакцинація стартує вже у неділю, 27 грудня.У першу чергу, нагадав міністр охорони здоров'я ФРН, мобільні бригади проводитимуть щеплення жителям будинків для літніх у віці 80+, а також тим медичним працівникам, які безпосередньо у своїй роботі стикаються з хворими на коронавірус.За даними Інституту Роберта Коха, 25 грудня, у перший святковий різдвяний день, у Німеччині було підтверджено 14 455 нових випадків інфікування, всього з початку пандемії цифра досягає 1 627 103. Померло за весь час 29422, у тому числі за останню добу - 240.

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