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У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці

У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці
У німецькому місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) у суботу зробили перше у Німеччині щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх Едіт Квойцалла.

За свідченням очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.

Повідомляється, що щеплення зробили в цілому 40 мешканцям цього будинку для літніх і десяти його співробітникам.

У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу у суботу надійшла в усі країни Євросоюзу, а вакцинація стартує вже у неділю, 27 грудня.

У першу чергу, нагадав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, мобільні бригади проводитимуть щеплення жителям будинків для літніх у віці 80+, а також тим медичним працівникам, які безпосередньо у своїй роботі стикаються з хворими на коронавірус.

За даними Інституту Роберта Коха, 25 грудня, у перший святковий різдвяний день, у Німеччині було підтверджено 14 455 нових випадків інфікування, всього з початку пандемії цифра досягає 1 627 103. Померло за весь час 29422, у тому числі за останню добу - 240.

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Теги: щеплення, вакцинація, коронавірус, Німеччина
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