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Українські військові виконали «Щедрик». ВІДЕО

Українські військові виконали «Щедрик». ВІДЕО
Військові музиканти ВПС ЗСУ виконали слідом за оркестром ВПС США всесвітньо відомий "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.

Про це повідомляє командування Військово-повітряних сил Збройних сил України.

У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ виконали "Щедрик" 25 грудня, коли Різдво святкували християни західного обряду.

У командування ВПС додали, що наші військові хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором Миколи Леонтовича.

Повну версію виступу військові музиканти ВПС ЗСУ пообіцяли оприлюднити до Різдва 7 січня.


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Теги: Різдво, військові, Щедрик
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