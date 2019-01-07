Українські військові виконали «Щедрик». ВІДЕО





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У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ виконали "Щедрик" 25 грудня, коли Різдво святкували християни західного обряду.



У командування ВПС додали, що наші військові хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором Миколи Леонтовича.



Повну версію виступу військові музиканти ВПС ЗСУ пообіцяли оприлюднити до Різдва 7 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові музиканти ВПС ЗСУ виконали слідом за оркестром ВПС США всесвітньо відомий "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.Про це повідомляє командування Військово-повітряних сил Збройних сил України.У Вінниці військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ виконали "Щедрик" 25 грудня, коли Різдво святкували християни західного обряду.У командування ВПС додали, що наші військові хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором Миколи Леонтовича.Повну версію виступу військові музиканти ВПС ЗСУ пообіцяли оприлюднити до Різдва 7 січня.

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