П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф





Натомість за рішенням суду він заплатить 8 тисяч 500 гривень штрафу.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, пише



Так, 17 червня у Камінь-Каширському поліцейські зупинили мотоцикл «VIPER AKTIVE» без номерних знаків. Мотоцикліст був без шолому, до того ж, мав ознаки алкогольного сп’яніння.



Зрозумівши, що йому загрожує адміністративна відповідальність, вже у службовому автомобілі поліції водій мотоцикла надав правоохоронцям 500 гривень хабара, хоча був попереджений про кримінальну відповідальність.



У суді мотоцикліст визнав свою вину, тож суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 8 тисяч 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському п’яний мотоцикліст без шолому хотів уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським 500 гривень хабара.Натомість за рішенням суду він заплатить 8 тисяч 500 гривень штрафу.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини Так, 17 червня у Камінь-Каширському поліцейські зупинили мотоцикл «VIPER AKTIVE» без номерних знаків. Мотоцикліст був без шолому, до того ж, мав ознаки алкогольного сп’яніння.Зрозумівши, що йому загрожує адміністративна відповідальність, вже у службовому автомобілі поліції водій мотоцикла надав правоохоронцям 500 гривень хабара, хоча був попереджений про кримінальну відповідальність.У суді мотоцикліст визнав свою вину, тож суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 8 тисяч 500 гривень.

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