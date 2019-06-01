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П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф

П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф
У Камінь-Каширському п’яний мотоцикліст без шолому хотів уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським 500 гривень хабара.

Натомість за рішенням суду він заплатить 8 тисяч 500 гривень штрафу.
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.

Так, 17 червня у Камінь-Каширському поліцейські зупинили мотоцикл «VIPER AKTIVE» без номерних знаків. Мотоцикліст був без шолому, до того ж, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Зрозумівши, що йому загрожує адміністративна відповідальність, вже у службовому автомобілі поліції водій мотоцикла надав правоохоронцям 500 гривень хабара, хоча був попереджений про кримінальну відповідальність.

У суді мотоцикліст визнав свою вину, тож суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: поліція, мотоцикліст, шолом, хабар, штраф
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