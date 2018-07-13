Випадково вистрелив у голову: під час полювання волинянин вбив свого товариша





Трагедія сталася навесні цього року приблизно за один кілометр від села Гречища, пише газета



Як ідеться у вироку, обвинувачений на полюванні, під час заряджання мисливського карабіна «Маузер-98К», направив ствол у напрямку свого товариша і, переводячи перемикач запобіжника зброї в крайнє ліве положення, здійснив постріл, яким влучив у чоловіка.



Цим він заподіяв потерпілому вогнепальне поранення голови, від якого той помер на місці події.



До обставин, що пом’якшують покарання, суд відніс каяття обвинуваченого, який жалкує про скоєне, а також з’явлення із зізнанням. Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.



Таким чином суд ухвалив визнати мешканця Великого Куреня винним і призначити йому основне покарання у виді обмеження волі на строк чотири роки. Однак на підставі ст. 75 ККУ, чоловіка звільнили від основного покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями відбулося засідання суду, на якому винесли вирок мешканцю Великого Куреня, котрого обвинувачували у вбивстві через необережність.Трагедія сталася навесні цього року приблизно за один кілометр від села Гречища, пише газета "Нове життя" Як ідеться у вироку, обвинувачений на полюванні, під час заряджання мисливського карабіна «Маузер-98К», направив ствол у напрямку свого товариша і, переводячи перемикач запобіжника зброї в крайнє ліве положення, здійснив постріл, яким влучив у чоловіка.Цим він заподіяв потерпілому вогнепальне поранення голови, від якого той помер на місці події.До обставин, що пом’якшують покарання, суд відніс каяття обвинуваченого, який жалкує про скоєне, а також з’явлення із зізнанням. Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.Таким чином суд ухвалив визнати мешканця Великого Куреня винним і призначити йому основне покарання у виді обмеження волі на строк чотири роки. Однак на підставі ст. 75 ККУ, чоловіка звільнили від основного покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

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