Через відсутність автобусного сполучення між райцентром і селом волиняни «дійшли» аж до столиці





Так, житель села Воєгоща Сергій Г. звернувся листом до Міністерства інфраструктури України з проханням «вплинути на позитивне вирішення даної проблеми». Про це пише газета



Попри сподівання, старання поки що не посприяли врегулюванню ситуації.



Організація пасажирських перевезень на приміських і міжміських маршрутах загального користування покладається на місцеві – обласні та районні – адміністрації, тож звернення пройшло усі щаблі.



У райдержадміністрації стверджують: наразі працівники сектору регіонального розвитку проводять роботу з підприємцями щодо можливих варіантів рейсів за зазначеними напрямками, але ті економічно не зацікавлені маршрутом. Тож пошуки альтернативи поки що не увінчалися успіхами.



Обіцяють, що при наявності компромісного варіанту проведуть конкурс з визначення переможця. Коли це буде зараз можна тільки здогадуватися. Сам же Юрій Ратнюк, який, згідно з договором про організацію перевезень пасажирів, тривалий час опікувався цим напрямком, вважає, що маршрут треба переформатувати.



Найперше – змінити графік і врегулювати питання тіньових перевезень. До того часу пускати транспорт збитково. Акцентує й на тому, що Червища та Тоболи увійшли до складу Прилісненської громади і місцеві менше їздитимуть до Каменя-Каширського.



Насправді, це навряд чи зменшило зв’язки людей з райцентром та й крім цих населених пунктів по дорозі до міста ще є щонайменше 5 сіл.

Усі ніби готові йти на компроміси, однак на сьогодні жодна зі сторін не надала обґрунтованих пропозицій.



Міська рада, яка самостійно може організовувати пасажирські перевезення, поки що налагоджує свою діяльність в новому форматі, тож про врегулювання роботи громадського транспорту тут нині не йдеться. Проте з часом планують долучитися до вирішення подібних питань в межах Камінь-Каширської громади. Знову ж таки, людям треба чекати.



Іванна ВЕЛИЧКО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стурбовані тривалою відсутністю пасажирського перевезення між Каменем-Каширським та Новими Червищами місцеві жителі «дійшли» аж до столиці.Так, житель села Воєгоща Сергій Г. звернувся листом до Міністерства інфраструктури України з проханням «вплинути на позитивне вирішення даної проблеми». Про це пише газета Полісся Попри сподівання, старання поки що не посприяли врегулюванню ситуації.Організація пасажирських перевезень на приміських і міжміських маршрутах загального користування покладається на місцеві – обласні та районні – адміністрації, тож звернення пройшло усі щаблі.У райдержадміністрації стверджують: наразі працівники сектору регіонального розвитку проводять роботу з підприємцями щодо можливих варіантів рейсів за зазначеними напрямками, але ті економічно не зацікавлені маршрутом. Тож пошуки альтернативи поки що не увінчалися успіхами.Обіцяють, що при наявності компромісного варіанту проведуть конкурс з визначення переможця. Коли це буде зараз можна тільки здогадуватися. Сам же, який, згідно з договором про організацію перевезень пасажирів, тривалий час опікувався цим напрямком, вважає, що маршрут треба переформатувати.Найперше – змінити графік і врегулювати питання тіньових перевезень. До того часу пускати транспорт збитково. Акцентує й на тому, що Червища та Тоболи увійшли до складу Прилісненської громади і місцеві менше їздитимуть до Каменя-Каширського.Насправді, це навряд чи зменшило зв’язки людей з райцентром та й крім цих населених пунктів по дорозі до міста ще є щонайменше 5 сіл.Усі ніби готові йти на компроміси, однак на сьогодні жодна зі сторін не надала обґрунтованих пропозицій.Міська рада, яка самостійно може організовувати пасажирські перевезення, поки що налагоджує свою діяльність в новому форматі, тож про врегулювання роботи громадського транспорту тут нині не йдеться. Проте з часом планують долучитися до вирішення подібних питань в межах Камінь-Каширської громади. Знову ж таки, людям треба чекати.

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