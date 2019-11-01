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Через відсутність автобусного сполучення між райцентром і селом волиняни «дійшли» аж до столиці

Через відсутність автобусного сполучення між райцентром і селом волиняни «дійшли» аж до столиці
Стурбовані тривалою відсутністю пасажирського перевезення між Каменем-Каширським та Новими Червищами місцеві жителі «дійшли» аж до столиці.

Так, житель села Воєгоща Сергій Г. звернувся листом до Міністерства інфраструктури України з проханням «вплинути на позитивне вирішення даної проблеми». Про це пише газета Полісся.

Попри сподівання, старання поки що не посприяли врегулюванню ситуації.

Організація пасажирських перевезень на приміських і міжміських маршрутах загального користування покладається на місцеві – обласні та районні – адміністрації, тож звернення пройшло усі щаблі.

У райдержадміністрації стверджують: наразі працівники сектору регіонального розвитку проводять роботу з підприємцями щодо можливих варіантів рейсів за зазначеними напрямками, але ті економічно не зацікавлені маршрутом. Тож пошуки альтернативи поки що не увінчалися успіхами.

Обіцяють, що при наявності компромісного варіанту проведуть конкурс з визначення переможця. Коли це буде зараз можна тільки здогадуватися. Сам же Юрій Ратнюк, який, згідно з договором про організацію перевезень пасажирів, тривалий час опікувався цим напрямком, вважає, що маршрут треба переформатувати.

Найперше – змінити графік і врегулювати питання тіньових перевезень. До того часу пускати транспорт збитково. Акцентує й на тому, що Червища та Тоболи увійшли до складу Прилісненської громади і місцеві менше їздитимуть до Каменя-Каширського.

Насправді, це навряд чи зменшило зв’язки людей з райцентром та й крім цих населених пунктів по дорозі до міста ще є щонайменше 5 сіл.
Усі ніби готові йти на компроміси, однак на сьогодні жодна зі сторін не надала обґрунтованих пропозицій.

Міська рада, яка самостійно може організовувати пасажирські перевезення, поки що налагоджує свою діяльність в новому форматі, тож про врегулювання роботи громадського транспорту тут нині не йдеться. Проте з часом планують долучитися до вирішення подібних питань в межах Камінь-Каширської громади. Знову ж таки, людям треба чекати.

Іванна ВЕЛИЧКО


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Теги: автобус, маршрут, Щитинь, Камінь-Каширський
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