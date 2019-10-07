У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків





Про це інформують на



За повідомленням надзвичайників, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.



Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).



Працівникам Нацполіції довелось перекрити рух та евакуювати 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС були залучені 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом, поліція перекрила рух і евакуювала 12 мешканців з двох прилеглих житлових будинків.Про це інформують на сайті ДСНС За повідомленням надзвичайників, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).Працівникам Нацполіції довелось перекрити рух та евакуювати 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС були залучені 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію