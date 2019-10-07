вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків

У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків
У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом, поліція перекрила рух і евакуювала 12 мешканців з двох прилеглих житлових будинків.

Про це інформують на сайті ДСНС.

За повідомленням надзвичайників, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Працівникам Нацполіції довелось перекрити рух та евакуювати 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС були залучені 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, цистерна, ДСНС, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків
Сьогодні, 05:19
Через відсутність автобусного сполучення між райцентром і селом волиняни «дійшли» аж до столиці
Сьогодні, 04:30
У Луцьку на автозаправці чоловіку встромили ножа у груди
Сьогодні, 03:16
У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці
Сьогодні, 02:11
Комунальне приміщення в центрі Луцька продають з аукціону
Сьогодні, 01:44
Схожі новини
У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом
23 вересень, 11:45
Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО
21 червень, 23:24
Для евакуації українців з Піднебесної залучать 33 працівники ДСНС та 12 одиниць техніки Для евакуації українців з Піднебесної залучать 33 працівники ДСНС та 12 одиниць техніки
19 лютий, 09:28
Студентів евакуювали: у центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток. ВІДЕО Студентів евакуювали: у центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток. ВІДЕО
07 жовтень, 2019, 03:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків
Сьогодні, 05:19
 0
Через відсутність автобусного сполучення між райцентром і селом волиняни «дійшли» аж до столиці
Сьогодні, 04:30
 0
У Луцьку на автозаправці чоловіку встромили ножа у груди
Сьогодні, 03:16
 0
У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці
Сьогодні, 02:11
 0
Комунальне приміщення в центрі Луцька продають з аукціону
Сьогодні, 01:44
 0
Медіа
відео
1/8