У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків
Сьогодні, 05:19
У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом, поліція перекрила рух і евакуювала 12 мешканців з двох прилеглих житлових будинків.
Про це інформують на сайті ДСНС.
За повідомленням надзвичайників, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.
Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).
Працівникам Нацполіції довелось перекрити рух та евакуювати 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС були залучені 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
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Про це інформують на сайті ДСНС.
За повідомленням надзвичайників, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.
Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).
Працівникам Нацполіції довелось перекрити рух та евакуювати 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС були залучені 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
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