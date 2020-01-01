У Луцьку на автозаправці чоловіку встромили ножа у груди





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



У суді встановили, що 19 січня 2016 року близько 2 години на АЗС на вулиці Рівненській, 98 між двома чоловіками виник конфлікт. Так, один з них вдарив іншого в потилицю, від чого той впав. Після цього кривдник почав втікати, а потерпілий, аби з’ясувати причину конфлікту, наздогнав його, однак чоловік наніс потерпілому удар ножем в груди.



У суді обвинувачений, який вже мав судимість, свою вину не визнав. Він розповів, що на АЗС познайомився з дівчатами та говорив з ними, а в цей час до нього підійшов потерпілий, з яким в нього виник конфлікт. Потерпілий викликав його на вулицю та намагався вдарити, однак він ухилився та вдарив його у відповідь. Однак на допомогу потерпілому біг його друг, тому він почав втікати.



Зі слів обвинуваченого, його наздогнали та збили з ніг, під час цього у нього в руках був розкладний ніж, на який потерпілий наткнувся під час шарпанини. В момент конфлікту біля них проїжджала поліція, вони всі піднялися, показали свої руки та сказали працівникам поліції, що конфлікт вичерпано. Працівники поліції поїхали, він пішов в свою сторону, а потерпілий разом з товаришем пішли на заправку. Обвинувачений ствердив, що не мав умислу завдати потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, оскільки діяв з метою самозахисту.



Версія потерпілого дещо відрізнялася від показань обвинуваченого. З його слів, саме він на заправці розмовляв з компанією, а обвинувачений підійшов до них та почав провокувати конфлікт, запитуючи «хто ви такі та, що тут робите?».



Тоді він покликав обвинуваченого на вулицю, аби залагодити конфлікт, проте зробити цього не вийшло. Він намагався вдарити обвинуваченого, однак той ухилився та вдарив його у відповідь, вдруге вдарити потерпілого той не встиг, оскільки його почав наздоганяти друг потерпілого. Коли кривдника догнали, то між ними трапилася шарпанина, в яку вмішалися працівники поліції. Переконавшись, що конфлікт вичерпано, поліцейські поїхали, а обвинувачений вдарив потерпілого ножем в груди. Тож вони з другом викликали поліцію та "швидку", а обвинувачений втік. Потерпілий наполягав на суворому покаранні.



Допитаний у суді свідок підтвердив показання потерпілого. Тож суд, дослідивши всі докази та вислухавши свідків, визнав обвинуваченого винним, призначивши йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині суд виніс вирок чоловіку, який став винуватцем різанини у 2016 році на АЗС на вулиці Рівненській.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини У суді встановили, що 19 січня 2016 року близько 2 години на АЗС на вулиці Рівненській, 98 між двома чоловіками виник конфлікт. Так, один з них вдарив іншого в потилицю, від чого той впав. Після цього кривдник почав втікати, а потерпілий, аби з’ясувати причину конфлікту, наздогнав його, однак чоловік наніс потерпілому удар ножем в груди.У суді обвинувачений, який вже мав судимість, свою вину не визнав. Він розповів, що на АЗС познайомився з дівчатами та говорив з ними, а в цей час до нього підійшов потерпілий, з яким в нього виник конфлікт. Потерпілий викликав його на вулицю та намагався вдарити, однак він ухилився та вдарив його у відповідь. Однак на допомогу потерпілому біг його друг, тому він почав втікати.Зі слів обвинуваченого, його наздогнали та збили з ніг, під час цього у нього в руках був розкладний ніж, на який потерпілий наткнувся під час шарпанини. В момент конфлікту біля них проїжджала поліція, вони всі піднялися, показали свої руки та сказали працівникам поліції, що конфлікт вичерпано. Працівники поліції поїхали, він пішов в свою сторону, а потерпілий разом з товаришем пішли на заправку. Обвинувачений ствердив, що не мав умислу завдати потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, оскільки діяв з метою самозахисту.Версія потерпілого дещо відрізнялася від показань обвинуваченого. З його слів, саме він на заправці розмовляв з компанією, а обвинувачений підійшов до них та почав провокувати конфлікт, запитуючи «хто ви такі та, що тут робите?».Тоді він покликав обвинуваченого на вулицю, аби залагодити конфлікт, проте зробити цього не вийшло. Він намагався вдарити обвинуваченого, однак той ухилився та вдарив його у відповідь, вдруге вдарити потерпілого той не встиг, оскільки його почав наздоганяти друг потерпілого. Коли кривдника догнали, то між ними трапилася шарпанина, в яку вмішалися працівники поліції. Переконавшись, що конфлікт вичерпано, поліцейські поїхали, а обвинувачений вдарив потерпілого ножем в груди. Тож вони з другом викликали поліцію та "швидку", а обвинувачений втік. Потерпілий наполягав на суворому покаранні.Допитаний у суді свідок підтвердив показання потерпілого. Тож суд, дослідивши всі докази та вислухавши свідків, визнав обвинуваченого винним, призначивши йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

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