Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.15, а продаж – 28.30.
Євро при купівлі становить – 34.12, продажу – 34.38.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.50.
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Євро при купівлі становить – 34.12, продажу – 34.38.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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