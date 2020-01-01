ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Сьогодні, 10:01
Торгово-розважальний центр "ПортCity" для усіх лучан та гостей міста дарує 1 та 7 січня безкоштовні розваги.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.
"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми", – повідомляють у закладі.
Примітка. *Не більше 1 години.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.
"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми", – повідомляють у закладі.
Примітка. *Не більше 1 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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