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ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*

ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Торгово-розважальний центр "ПортCity" для усіх лучан та гостей міста дарує 1 та 7 січня безкоштовні розваги.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.

"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми", – повідомляють у закладі.

Примітка. *Не більше 1 години.

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Теги: ПортCity, безкоштовні розваги, Луцьк
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