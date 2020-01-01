У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 17:41
У «PremierCity» нагадують волинянам, що квитки або смаколики у кінотеатрі можна придбати за бонуси.
Про це інформує адміністрація закладу.
«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Кінотеатр знаходиться у торгово-розважальному центрі «ПортCity» на 3-му поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує адміністрація закладу.
«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Кінотеатр знаходиться у торгово-розважальному центрі «ПортCity» на 3-му поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Глина, молоко і висока температура: волинська мастриня розповіла про свою техніку у гончарстві. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 17:41