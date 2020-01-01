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Лікар розповів про першого в Україні пацієнта із новим штамом COVID-19

Лікар розповів про першого в Україні пацієнта із новим штамом COVID-19
Лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров заявив, що зафіксував першого пацієнта в Україні з новим штамом коронавірусу. Виявити у чоловіка мутований COVID-19 вдалося в Чехії, де він перебуває на заробітках.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

Лікар зазначив, що це – 24-річний пацієнт.

"Він звернувся з легкими симптомами коронавірусної інфекції, його форму діагностовано як легку. Гарячки не мав, не мав жодних проблем. Чоловік майже не лікувався, його лікували тільки симптоматично. Однак він є заробітчанином, постійно проживає в Чеській Республіці. На Закарпаття приїжджає додому на нетривалий період часу. І звернувся до мене як до свого сімейного лікаря.

Я бачив, що були ознаки коронавірусної інфекції, ми зробили ПЛР-тестування. Пацієнт отримав негативний результат і поїхав назад на роботу до Чехії.

Після цього ми отримали інформацію про те, що в нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг у Чеській Республіці. Опісля чоловік проінформував мене, що його почали розпитувати санітарні органи цієї країни, звідки він повернувся і так далі", - сказав лікар.


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Теги: коронавірус, Ужгород, новий штам
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