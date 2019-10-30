На Волині легковик врізався у газорегуляторний пункт: постраждало троє людей





Про це Інформаційному агентству



Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини речник У ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про автопригоду надійшло о 7:30. Унаслідок удару перекинувся автомобіль Volkswagen, постраждали 3 людей. На місці події працювала 3-тя Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області.



У «Волиньгазі» зазначили, що легковик в’їхав у шкафний газорегуляторний пункт. Унаслідок автопригоди 30 домівок залишилися без газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня між Рожищем та Кременцем Volkswagen влетів у шкафний газорегуляторний пункт.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини речник У ДСНС у Волинській області, повідомлення про автопригоду надійшло о 7:30. Унаслідок удару перекинувся автомобіль Volkswagen, постраждали 3 людей. На місці події працювала 3-тя Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області.У «Волиньгазі» зазначили, що легковик в’їхав у шкафний газорегуляторний пункт. Унаслідок автопригоди 30 домівок залишилися без газу.

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