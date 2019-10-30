На Волині легковик врізався у газорегуляторний пункт: постраждало троє людей
Сьогодні, 11:02
27 грудня між Рожищем та Кременцем Volkswagen влетів у шкафний газорегуляторний пункт.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини речник У ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про автопригоду надійшло о 7:30. Унаслідок удару перекинувся автомобіль Volkswagen, постраждали 3 людей. На місці події працювала 3-тя Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області.
У «Волиньгазі» зазначили, що легковик в’їхав у шкафний газорегуляторний пункт. Унаслідок автопригоди 30 домівок залишилися без газу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини речник У ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про автопригоду надійшло о 7:30. Унаслідок удару перекинувся автомобіль Volkswagen, постраждали 3 людей. На місці події працювала 3-тя Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області.
У «Волиньгазі» зазначили, що легковик в’їхав у шкафний газорегуляторний пункт. Унаслідок автопригоди 30 домівок залишилися без газу.
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Коментарі 1
Постраждали 3 людей. А без газу люди не сраждають?
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