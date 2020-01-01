Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла

Ольгу Іванівну Никитчук, яка

проживала в селі Копилля Маневицького району.



Про це на сторінці у фейсбук написала користувачка



Зазначається, що ранку 23 грудня жінка вийшла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні відсутній.



Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.



"Можливо хтось сідав разом з нею в автобус, бачив де вийшла, знає про місце перебування, дуже велике прохання повідомити родичів (0985332290 сестра Олена ) або поліцію", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують 37-річну, якапроживала в селі Копилля Маневицького району.Про це на сторінці у фейсбук написала користувачка Тетяна Тетяна. Зазначається, що ранку 23 грудня жінка вийшла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні відсутній.була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку."Можливо хтось сідав разом з нею в автобус, бачив де вийшла, знає про місце перебування, дуже велике прохання повідомити родичів (0985332290 сестра Олена ) або поліцію", - йдеться у дописі.

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