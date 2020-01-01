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Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла

Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла
Розшукують 37-річну Ольгу Іванівну Никитчук, яка
проживала в селі Копилля Маневицького району.

Про це на сторінці у фейсбук написала користувачка Тетяна Тетяна.

Зазначається, що ранку 23 грудня жінка вийшла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні відсутній.

Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.

"Можливо хтось сідав разом з нею в автобус, бачив де вийшла, знає про місце перебування, дуже велике прохання повідомити родичів (0985332290 сестра Олена ) або поліцію", - йдеться у дописі.

Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла

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Теги: розшук, жінка, Волинь
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