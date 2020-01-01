Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла
Сьогодні, 11:44
Розшукують 37-річну Ольгу Іванівну Никитчук, яка
проживала в селі Копилля Маневицького району.
Про це на сторінці у фейсбук написала користувачка Тетяна Тетяна.
Зазначається, що ранку 23 грудня жінка вийшла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні відсутній.
Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.
"Можливо хтось сідав разом з нею в автобус, бачив де вийшла, знає про місце перебування, дуже велике прохання повідомити родичів (0985332290 сестра Олена ) або поліцію", - йдеться у дописі.
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проживала в селі Копилля Маневицького району.
Про це на сторінці у фейсбук написала користувачка Тетяна Тетяна.
Зазначається, що ранку 23 грудня жінка вийшла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні відсутній.
Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.
"Можливо хтось сідав разом з нею в автобус, бачив де вийшла, знає про місце перебування, дуже велике прохання повідомити родичів (0985332290 сестра Олена ) або поліцію", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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