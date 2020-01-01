У Луцьку в понеділок, 28 грудня, не буде води на деяких вулицях





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Попереджають, що у понеділок, 28 грудня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, із 9:00 до 18:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Станіславського, 50, 52, 54, Бенделіані, 1, 3, 3а, 5, Дружби Народів, 3, 5, 9, 11, 13, 15.



Лучан перепрошують за тимчасові незручності та радять попередньо підготувати запаси води.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тимчасово не буде води у мікрорайоні ЛПЗ.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Попереджають, що у понеділок, 28 грудня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, із 9:00 до 18:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Станіславського, 50, 52, 54, Бенделіані, 1, 3, 3а, 5, Дружби Народів, 3, 5, 9, 11, 13, 15.Лучан перепрошують за тимчасові незручності та радять попередньо підготувати запаси води.

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