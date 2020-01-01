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У Луцьку в понеділок, 28 грудня, не буде води на деяких вулицях

У Луцьку в понеділок, 28 грудня, не буде води на деяких вулицях
У Луцьку тимчасово не буде води у мікрорайоні ЛПЗ.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Попереджають, що у понеділок, 28 грудня, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, із 9:00 до 18:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Станіславського, 50, 52, 54, Бенделіані, 1, 3, 3а, 5, Дружби Народів, 3, 5, 9, 11, 13, 15.

Лучан перепрошують за тимчасові незручності та радять попередньо підготувати запаси води.

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Теги: вода, відключення, Луцьк
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