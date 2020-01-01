На Волині у понеділок, 28 грудня, прогнозують дощ і мокрий сніг
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 28 грудня, очікують хмарну погода.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Так, 28 грудня вночі буде без опадів, вдень очікують невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Так, 28 грудня вночі буде без опадів, вдень очікують невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень 2-7° тепла.
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