Як у Луцьку освячували новий храм. ФОТО

У Луцьку в районі вулиці Володимирської 25 грудня освятили новий храм.Архієпископ Волинський і Луцькийзвершив чин освячення престолу та очолив першу божественну літургію у храмі, будівництво якого розпочали у 2016 році, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).Зазначається, що владиці співслужили секретар Волинської єпархії протоієрей, намісник Чарторийського монастиря архімандрит, ректор Волинської духовної семінарії архімандрит, настоятель храму та голова єпархіального просвітницького відділу прот., завідуючий канцелярією єпархії архімандрит, прессекретар Волинської єпархії прот., благочинний Луцького центрального округу протоієрей, а також клірики Волинської та інших єпархій УПЦ.На богослужінні був також присутній і міський голова ЛуцькаПісля завершення богослужіння владика привітав отця настоятеля парафіян з освяченням храму. На згадку про подію архіпастир подарував ікону з частичкою мощею преподобного Олексія Карпаторуського, сповідника віри ХХ століття.Для храму також подарували і мощевик з мощами святителя Спиридона Чудотворця.На завершення вихованці недільної школи, яка діє на парафії, подарували присутнім кілька піснеспівів про Святого Миколая. Для паломників підотували пісну трапезу, а дітям – солодкі подарунки.Зауважимо, що Свято-Миколаївська громада Луцька була створена ще у 2012 році. За цей час вірянами опікувалося кілька духівників – свящ. Сергій Новак, прот. Миколай Коренга, архімандрит Ілля (Вишневський), сьогодні ж настоятелем парафії є прот. Валентин Марчук.