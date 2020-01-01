Двоє людей померло і понад сотня нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



• м. Луцьк – 86,

• м. Нововолинськ – 6,

• Горохівський район – 7,

• Камінь-Каширський район – 5,

• Ковельський район – 3,

• Локачинський район – 2,

• Любомльський район – 3,

• Любешівський район – 3,

• Луцький район – 1,

• Маневицький район – 6,

• Ратнівський район – 1,

• Рожищенський район – 4,

• Турійський район – 2.



Усього станом на 27 грудня в області зареєстрували 32 429 випадків.

Одужали – 26 865 осіб (за останню добу – 245).



Летальні випадки – 501 (за останню добу – 2: в місті Нововолинську та Локачинському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 127 834 особи, за минулу добу обстежено — 131 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 129 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:• м. Луцьк – 86,• м. Нововолинськ – 6,• Горохівський район – 7,• Камінь-Каширський район – 5,• Ковельський район – 3,• Локачинський район – 2,• Любомльський район – 3,• Любешівський район – 3,• Луцький район – 1,• Маневицький район – 6,• Ратнівський район – 1,• Рожищенський район – 4,• Турійський район – 2.Усього станом на 27 грудня в області зареєстрували 32 429 випадків.Одужали – 26 865 осіб (за останню добу – 245).Летальні випадки – 501 (за останню добу – 2: в місті Нововолинську та Локачинському районі).Методом ПЛР всього обстежили 127 834 особи, за минулу добу обстежено — 131 особу.

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