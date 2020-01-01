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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двоє людей померло і понад сотня нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Двоє людей померло і понад сотня нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 129 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

• м. Луцьк – 86,
• м. Нововолинськ – 6,
• Горохівський район – 7,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Ковельський район – 3,
• Локачинський район – 2,
• Любомльський район – 3,
• Любешівський район – 3,
• Луцький район – 1,
• Маневицький район – 6,
• Ратнівський район – 1,
• Рожищенський район – 4,
• Турійський район – 2.

Усього станом на 27 грудня в області зареєстрували 32 429 випадків.
Одужали – 26 865 осіб (за останню добу – 245).

Летальні випадки – 501 (за останню добу – 2: в місті Нововолинську та Локачинському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 127 834 особи, за минулу добу обстежено — 131 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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