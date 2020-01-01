Двоє людей померло і понад сотня нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 12:44
За минулу добу на Волині зареєстрували 129 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
• м. Луцьк – 86,
• м. Нововолинськ – 6,
• Горохівський район – 7,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Ковельський район – 3,
• Локачинський район – 2,
• Любомльський район – 3,
• Любешівський район – 3,
• Луцький район – 1,
• Маневицький район – 6,
• Ратнівський район – 1,
• Рожищенський район – 4,
• Турійський район – 2.
Усього станом на 27 грудня в області зареєстрували 32 429 випадків.
Одужали – 26 865 осіб (за останню добу – 245).
Летальні випадки – 501 (за останню добу – 2: в місті Нововолинську та Локачинському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 127 834 особи, за минулу добу обстежено — 131 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
• м. Луцьк – 86,
• м. Нововолинськ – 6,
• Горохівський район – 7,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Ковельський район – 3,
• Локачинський район – 2,
• Любомльський район – 3,
• Любешівський район – 3,
• Луцький район – 1,
• Маневицький район – 6,
• Ратнівський район – 1,
• Рожищенський район – 4,
• Турійський район – 2.
Усього станом на 27 грудня в області зареєстрували 32 429 випадків.
Одужали – 26 865 осіб (за останню добу – 245).
Летальні випадки – 501 (за останню добу – 2: в місті Нововолинську та Локачинському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 127 834 особи, за минулу добу обстежено — 131 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні за минулу добу – 6 113 випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:15
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
26 грудень, 10:45
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
26 грудень, 09:08
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст
Сьогодні, 13:27
Двоє людей померло і понад сотня нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 12:44
Як у Луцьку освячували новий храм. ФОТО
Сьогодні, 12:39
У Луцьку в понеділок, 28 грудня, не буде води на деяких вулицях
Сьогодні, 11:56