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На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка страждає на втрату пам'яті

На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка страждає на втрату пам'яті
Поліція Волині розшукує безвісти зниклу жінку.

Про це іінформує Шацьке відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.

Зазначається, що 26 грудня, близько 14:00 вийшла з дому та не повернулася 80-річна жителька села Світязь. Жінка страждає на втрату пам'яті.

Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.

Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування повідомити на лінію 102 або за телефоном Шацького відділення поліції: 20-4-64.

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Теги: розшук, волинянка, пенсіонерка
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