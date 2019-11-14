На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка страждає на втрату пам'яті
Сьогодні, 13:03
Поліція Волині розшукує безвісти зниклу жінку.
Про це іінформує Шацьке відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.
Зазначається, що 26 грудня, близько 14:00 вийшла з дому та не повернулася 80-річна жителька села Світязь. Жінка страждає на втрату пам'яті.
Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.
Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування повідомити на лінію 102 або за телефоном Шацького відділення поліції: 20-4-64.
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Про це іінформує Шацьке відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.
Зазначається, що 26 грудня, близько 14:00 вийшла з дому та не повернулася 80-річна жителька села Світязь. Жінка страждає на втрату пам'яті.
Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.
Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування повідомити на лінію 102 або за телефоном Шацького відділення поліції: 20-4-64.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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