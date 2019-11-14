На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка страждає на втрату пам'яті

Поліція Волині розшукує безвісти зниклу жінку.Про це іінформує Шацьке відділення поліції на своїй сторінці у фейсбук.Зазначається, що 26 грудня, близько 14:00 вийшла з дому та не повернулася 80-річна жителька села Світязь. Жінка страждає на втрату пам'яті.Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування повідомити на лінію 102 або за телефоном Шацького відділення поліції: 20-4-64.