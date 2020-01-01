Глина, молоко і висока температура: волинська мастриня розповіла про свою техніку у гончарстві. ВІДЕО

Людмила Костюк виготовляє вироби з глини. Вдома вона облаштувала майстерню та передає свої знання та досвід усім охочим.



У родині, розповідає майстриня, гончарством ніхто не займався, - пише



Захоплення у неї виникло випадково, коли побачила гончаря в центрі міста за робочим процесом.



"Самостійно знайшла навчальний заклад та почала навчатися. Опановувала гончарний круг довго, навчання давалося важко, не виходило центрування, різні форми виробів", - говорить Людмила Костюк.



Майстриня виготовляє посуд, підсвічники, вази, горщики для вазонів, декоративні лампи і прикраси. Її вироби, каже гончарка, екологічно чисті, використовує матеріали, що не шкодять здоров’ю. Працює у техніці молочної кераміки. Таке виготовлення дозволяє глиняним виробам не пропускати воду. Використовує лише молоко і високу температуру, - каже гончарка. Для декору посуду майстриня не використовує лаку та неприродних елементів, глину просто загладжує гладеньким камінцем.



Процес виготовлення виробу нелегкий. На роботу, каже Людмила Костюк, витрачає майже тиждень: один день майстриня виготовляє виріб на гончарному крузі, потім він підсихає два дні, після того - декор, який також має висохнути. Лише після того виріб потрапляє до печі, де випалюється впродовж доби і охолоджується ще 24 години.



Гончарному ремеслу майстриня навчає інших.



"Те, що людина любить, на те й у неї має бути талант, інше питання, коли розкриється цей талант. Ремесло часом випробовує людину і не відразу дається", - резюмує Людмила Костюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька міста Ківерцівиготовляє вироби з глини. Вдома вона облаштувала майстерню та передає свої знання та досвід усім охочим.У родині, розповідає майстриня, гончарством ніхто не займався, - пише Суспільне. Захоплення у неї виникло випадково, коли побачила гончаря в центрі міста за робочим процесом."Самостійно знайшла навчальний заклад та почала навчатися. Опановувала гончарний круг довго, навчання давалося важко, не виходило центрування, різні форми виробів", - говорить Людмила Костюк.Майстриня виготовляє посуд, підсвічники, вази, горщики для вазонів, декоративні лампи і прикраси. Її вироби, каже гончарка, екологічно чисті, використовує матеріали, що не шкодять здоров’ю. Працює у техніці молочної кераміки. Таке виготовлення дозволяє глиняним виробам не пропускати воду. Використовує лише молоко і високу температуру, - каже гончарка. Для декору посуду майстриня не використовує лаку та неприродних елементів, глину просто загладжує гладеньким камінцем.Процес виготовлення виробу нелегкий. На роботу, каже Людмила Костюк, витрачає майже тиждень: один день майстриня виготовляє виріб на гончарному крузі, потім він підсихає два дні, після того - декор, який також має висохнути. Лише після того виріб потрапляє до печі, де випалюється впродовж доби і охолоджується ще 24 години.Гончарному ремеслу майстриня навчає інших."Те, що людина любить, на те й у неї має бути талант, інше питання, коли розкриється цей талант. Ремесло часом випробовує людину і не відразу дається", - резюмує Людмила Костюк.

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