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Глина, молоко і висока температура: волинська мастриня розповіла про свою техніку у гончарстві. ВІДЕО

Глина, молоко і висока температура: волинська мастриня розповіла про свою техніку у гончарстві. ВІДЕО
Жителька міста Ківерці Людмила Костюк виготовляє вироби з глини. Вдома вона облаштувала майстерню та передає свої знання та досвід усім охочим.

У родині, розповідає майстриня, гончарством ніхто не займався, - пише Суспільне.

Захоплення у неї виникло випадково, коли побачила гончаря в центрі міста за робочим процесом.

"Самостійно знайшла навчальний заклад та почала навчатися. Опановувала гончарний круг довго, навчання давалося важко, не виходило центрування, різні форми виробів", - говорить Людмила Костюк.

Майстриня виготовляє посуд, підсвічники, вази, горщики для вазонів, декоративні лампи і прикраси. Її вироби, каже гончарка, екологічно чисті, використовує матеріали, що не шкодять здоров’ю. Працює у техніці молочної кераміки. Таке виготовлення дозволяє глиняним виробам не пропускати воду. Використовує лише молоко і високу температуру, - каже гончарка. Для декору посуду майстриня не використовує лаку та неприродних елементів, глину просто загладжує гладеньким камінцем.

Процес виготовлення виробу нелегкий. На роботу, каже Людмила Костюк, витрачає майже тиждень: один день майстриня виготовляє виріб на гончарному крузі, потім він підсихає два дні, після того - декор, який також має висохнути. Лише після того виріб потрапляє до печі, де випалюється впродовж доби і охолоджується ще 24 години.

Гончарному ремеслу майстриня навчає інших.

"Те, що людина любить, на те й у неї має бути талант, інше питання, коли розкриється цей талант. Ремесло часом випробовує людину і не відразу дається", - резюмує Людмила Костюк.


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Теги: гончарство, вироби, глина
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