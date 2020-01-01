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У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст

У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст
У Нововолинську 26 грудня під час роботи від серцевої недостатності помер машиніст гірничих виїмкових машин "ВП Шахта 9".

Про це повідомляють на сторінці ДП «Волиньвугілля» у фейсбуці.

Зазначають, що помер Вадим Віталійович Кириченко, 1970 року народження.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним померлого.

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Теги: машиніст, Нововолинськ, шахта
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