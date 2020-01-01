У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст
Сьогодні, 13:27
У Нововолинську 26 грудня під час роботи від серцевої недостатності помер машиніст гірничих виїмкових машин "ВП Шахта 9".
Про це повідомляють на сторінці ДП «Волиньвугілля» у фейсбуці.
Зазначають, що помер Вадим Віталійович Кириченко, 1970 року народження.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним померлого.
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Про це повідомляють на сторінці ДП «Волиньвугілля» у фейсбуці.
Зазначають, що помер Вадим Віталійович Кириченко, 1970 року народження.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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