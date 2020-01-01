У Нововолинську під час роботи на шахті помер машиніст





Про це повідомляють на сторінці



Зазначають, що помер Вадим Віталійович Кириченко, 1970 року народження.



Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним померлого.

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