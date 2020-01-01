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У Польщі в річці знайшли тіло українки

У Польщі в річці знайшли тіло українки
У Польщі біля замку Ксьонж у Валбжиху в річці знайшли тіло українки.

Місцеві ЗМІ повідомили про трагедію у вівторок, 16 грудня, пізно увечері. Тіло знаходилось у досить важкодоступному місці — на відтинку річки Пелзниця, яка знаходиться поблизу замкового комплексу Ксьонж, - пише видання inРoland.

Поліція ідентифікувала жертву — нею виявилася 45-літня українка.

Поки не встановили, як загинула жінка. З нею міг статися нещасний випадок, або хтось сприяв її смерті — скинувши додолу.

За неофіційною інформацією, жінка була мешканкою житлового комплексу Пястовського у Свєбодзіцах. На даний момент не зрозуміло, чи сприяли її смерті треті особи. Патологоанатомічна експертиза не дала чіткої відповіді щодо обставин смерті, тож необхідно було призначити додаткові аналізи.

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Теги: Польща, тіло, українка, річка
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