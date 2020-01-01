У Польщі в річці знайшли тіло українки





Місцеві ЗМІ повідомили про трагедію у вівторок, 16 грудня, пізно увечері. Тіло знаходилось у досить важкодоступному місці — на відтинку річки Пелзниця, яка знаходиться поблизу замкового комплексу Ксьонж, - пише видання



Поліція ідентифікувала жертву — нею виявилася 45-літня українка.



Поки не встановили, як загинула жінка. З нею міг статися нещасний випадок, або хтось сприяв її смерті — скинувши додолу.



За неофіційною інформацією, жінка була мешканкою житлового комплексу Пястовського у Свєбодзіцах. На даний момент не зрозуміло, чи сприяли її смерті треті особи. Патологоанатомічна експертиза не дала чіткої відповіді щодо обставин смерті, тож необхідно було призначити додаткові аналізи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі біля замку Ксьонж у Валбжиху в річці знайшли тіло українки.Місцеві ЗМІ повідомили про трагедію у вівторок, 16 грудня, пізно увечері. Тіло знаходилось у досить важкодоступному місці — на відтинку річки Пелзниця, яка знаходиться поблизу замкового комплексу Ксьонж, - пише видання inРoland. Поліція ідентифікувала жертву — нею виявилася 45-літня українка.Поки не встановили, як загинула жінка. З нею міг статися нещасний випадок, або хтось сприяв її смерті — скинувши додолу.За неофіційною інформацією, жінка була мешканкою житлового комплексу Пястовського у Свєбодзіцах. На даний момент не зрозуміло, чи сприяли її смерті треті особи. Патологоанатомічна експертиза не дала чіткої відповіді щодо обставин смерті, тож необхідно було призначити додаткові аналізи.

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