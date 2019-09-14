Історія життя відомого художника з Луцька, який зображав красу Африки

Лукаша Нєвісєвіча із Луцька, який народився 27 грудня 1905 року, потребує подальшого дослідження.



У рідному місті він здобував як початкову, так і середню освіту. З дитинства хлопець проявляв неабиякий хист до малювання, - пише



Саме тому, по закінченню школи, Лукаш поїхав навчатись до престижної Краківської академії образотворчих мистецтв, куди вступив на художній факультет.



В студентські роки у Лукаша з’явились друзі та однодумці в мистецтві, ними стали відомі художники того часу – Зигмунт Валішевський та Юзеф Чапський. Обоє в мистецтві віддавали перевагу капізму (тобто колоризму).



До слова, «колоризм» як напрямок в польському образотворчому мистецтві з’явився у XX столітті, це був такий собі різновид постімпресіонізму в мистецтві.



Відомо, що диплом про здобуття вищої освіти Лукаш Нєвісєвіч отримав у 1938 році. Далі почалась Друга світова війна… В роки війни його призвали до польського війська, війну він пройшов у званні лейтенанта.



Після закінчення війни, Лукаш Нєвісєвіч, не повернувся до рідного Луцька, а оселився у польському місті Щецин. Варто сказати, що впродовж війни художник багато малював. І майже відразу у 1945 році відбулась його перша виставка робіт.



В своїх картинах лучанин надавав багато уваги кольору та формам. Із 1946 року художник обіймав посаду викладача малюнку в Школі образотворчих мистецтв міста Щецин.



Лукаш Нєвісєвіч був одним із організаторів Варшавського клубу молодої інтелігенції та митців у 1947 році. В мистецтві, кумиром Лукаша був відомий іспанський художник Ель Греко.



У біографії художника є «варшавським періодом» (1949-1951) , адже на деякий час Лукаш оселився в польській столиці. Там він вивчав анатомію для митців, стилі ренесанс та бароко. Хотів краще зрозуміти історію мистецтва та удосконалити свої техніки.



З приватного життя художника знаємо, що 8 квітня 1952 року він одружився із Альдоною Терезою Сосняк. Через рік у подружжя з’явилась на світ донька, яку назвали Луція.



Лукаш, ні на хвилину не зупинявся малювати. В 1957 році за свої досягнення він отримав стипендію на творчу подорож до Італії. Тоді збулась його заповітна мрія. Далі була плідна подорож до Парижу. Після неї художник презентував виставку робіт під назвою «Паризькі ескізи».



В 1962 році Лукаш йде на відважний крок і починає мандрувати країнами Західної Африки. Подорож триває три місяці. За цей час художник готує картини, присвячені Африці та її місцевим жителям. Нова виставка приносить шалений успіх.



В наступних роках, художник неодноразово був учасником численних пленерів, а також резиденцій для художників. В останні роки лучанин активно малював африканську тематику, в основному це були жінки Африки.



Лукаш Нєвісєвіч помер 26 травня 1984 року в Щецині. Згодом він був похований на Алеї заслужених мешканців цього міста на місцевому центральному цвинтарі.



Джерело фото: http://encyklopedia.szczecin.pl/



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





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