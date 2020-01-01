У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО





Про це ІА



Автопригода сталася сьогодні, 27 грудня, близько 14:30 години. На місці ДТП працювала патрульна поліція.



Через аварію на дорозі утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька біля ЦУМу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Автопригода сталася сьогодні, 27 грудня, близько 14:30 години. На місці ДТП працювала патрульна поліція.Через аварію на дорозі утворився затор.

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