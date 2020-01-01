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У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО

У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
У центрі Луцька біля ЦУМу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Автопригода сталася сьогодні, 27 грудня, близько 14:30 години. На місці ДТП працювала патрульна поліція.

Через аварію на дорозі утворився затор.

У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, мотоцикліст
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