У центрі Луцька сталась аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У центрі Луцька біля ЦУМу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Автопригода сталася сьогодні, 27 грудня, близько 14:30 години. На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Через аварію на дорозі утворився затор.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Автопригода сталася сьогодні, 27 грудня, близько 14:30 години. На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Через аварію на дорозі утворився затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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