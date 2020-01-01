У лікарні на Волині капітально відремонтують хірургічне відділення





Про це інформує



Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Володимир-Волинське ТМО». Тендерні пропозиції приймають до 6 січня.



Строк виконання робіт – до 21 січня 2021 року. Очікувана вартість становить 300 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту операційного блоку та хірургічного відділення КП «Володимир-Волинське ТМО» на вулиці Павлова, 20 у Володимирі-Волинському коштуватиме до 300 тисяч гривень.Про це інформує Волинь Online Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Володимир-Волинське ТМО». Тендерні пропозиції приймають до 6 січня.Строк виконання робіт – до 21 січня 2021 року. Очікувана вартість становить 300 тисяч гривень.

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