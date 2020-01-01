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У лікарні на Волині капітально відремонтують хірургічне відділення

У лікарні на Волині капітально відремонтують хірургічне відділення
Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту операційного блоку та хірургічного відділення КП «Володимир-Волинське ТМО» на вулиці Павлова, 20 у Володимирі-Волинському коштуватиме до 300 тисяч гривень.

Про це інформує Волинь Online.

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги КП «Володимир-Волинське ТМО». Тендерні пропозиції приймають до 6 січня.

Строк виконання робіт – до 21 січня 2021 року. Очікувана вартість становить 300 тисяч гривень.

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Теги: Володимир-Волинське ТМО, тендер, хірургічне відділення, ремонт
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