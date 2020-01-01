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28 грудня на Волині: гортаючи календар

28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує ексзаступник голови Волинської облдержадміністрації, відомий блогер Денис П'ятигорець (на фото).

Інформаційное агентство ВолиньPost вітає його зі святом та бажає ніколи не хворіти, не старіти душею, кохати і бути коханим та досягати неймовірних професійних успіхів.

Також особисте свято відзначають лідер гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Наталія Чорна.

На Волині 28 грудня 1976 року була введена в дію перша черга Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання.

28 грудня 1983 року здобув офіційний статус Шацький державний природний національний парк.

28 грудня 1994 року газету «Молода Волинь» перейменували у «Віче».

28 грудня 1995 року ЛуАЗ перетворили із державного підприємства на Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод».

28 грудня 2011 року загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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