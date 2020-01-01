28 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує ексзаступник голови Волинської облдержадміністрації, відомий блогер(на фото).вітає його зі святом та бажає ніколи не хворіти, не старіти душею, кохати і бути коханим та досягати неймовірних професійних успіхів.Також особисте свято відзначають лідер гурту «Фіолет»та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12На Волині 28 грудня 1976 року була введена в дію перша черга Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання.28 грудня 1983 року здобув офіційний статус Шацький державний природний національний парк.28 грудня 1994 року газету «Молода Волинь» перейменували у «Віче».28 грудня 1995 року ЛуАЗ перетворили із державного підприємства на Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод».28 грудня 2011 року загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.