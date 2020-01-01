В Україні створять фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини, – Шмигаль
Сьогодні, 02:09
Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.
«Майже 3 мільярди гривень на ці потреби вже закладені у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створений спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», - написав він.
Крім того, підкреслив Шмигаль, уряд уже цього року виділив 1,3 мільярда гривень для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради, додав він.
Як повідомлялось, згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.
У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 мільйонів доз вакцини, чого вистачить для 4 мільйонів осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.
В Україні станом на 27 грудня лабораторно підтвердили 1 025 989 випадків COVID-19, з них за добу – 6 113.
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Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.
«Майже 3 мільярди гривень на ці потреби вже закладені у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створений спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», - написав він.
Крім того, підкреслив Шмигаль, уряд уже цього року виділив 1,3 мільярда гривень для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради, додав він.
Як повідомлялось, згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.
У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 мільйонів доз вакцини, чого вистачить для 4 мільйонів осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.
В Україні станом на 27 грудня лабораторно підтвердили 1 025 989 випадків COVID-19, з них за добу – 6 113.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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