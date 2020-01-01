В Україні створять фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини, – Шмигаль

Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.Про це повідомив Прем’єр-міністр«Майже 3 мільярди гривень на ці потреби вже закладені у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створений спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», - написав він.Крім того, підкреслив Шмигаль, уряд уже цього року виділив 1,3 мільярда гривень для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради, додав він.Як повідомлялось, згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 мільйонів доз вакцини, чого вистачить для 4 мільйонів осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.В Україні станом на 27 грудня лабораторно підтвердили 1 025 989 випадків COVID-19, з них за добу – 6 113.