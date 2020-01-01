Прототипи давніх волинян: брати-скульптори зробили копію своїх батьків із силікону. ВІДЕО
Сьогодні, 21:41
Віра та Михайло - прототипи волинян, які стали персонажами виставки київських майстрів. Силіконові скульптури власних батьків виготовили сини - Олег та Сергій Цьосі. Експозицію презентували у Волинському краєзнавчому музеї.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Поряд зі скульптурами відомих українців - Гетьманом Мазепою, Лесею Українкою - прототипи волинських пенсіонерів Віри та Михайла Цьосів. Їх автор, син подружжя Олег Цьось, художник-гример за фахом. Майстер розповідає, що завжди хотів виготовити звичайних людей і вирішив втілити у силіконі - батьків.
Процес виготовлення довготривалий. Скульптор розповідає, що спочатку створює каркас, потім вживлює волосся, фарбує, промальовує мімічні зморшки, створює очі, шиє одяг. Олег Цьось працює над створенням скульптур із силікону разом з дружиною, художницею Альбіною Сафоновою.
Силікон наближений до фактури тіла, він схожий на віск. "Але силікон сучасний матеріал, він може витримувати температури. Взагалі силікон рулить в сучасному мистецтві", - каже Альбіна Сафонова.
Виставка силіконових скульптур триватиме в краєзнавчому музеї до кінця року.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Поряд зі скульптурами відомих українців - Гетьманом Мазепою, Лесею Українкою - прототипи волинських пенсіонерів Віри та Михайла Цьосів. Їх автор, син подружжя Олег Цьось, художник-гример за фахом. Майстер розповідає, що завжди хотів виготовити звичайних людей і вирішив втілити у силіконі - батьків.
Процес виготовлення довготривалий. Скульптор розповідає, що спочатку створює каркас, потім вживлює волосся, фарбує, промальовує мімічні зморшки, створює очі, шиє одяг. Олег Цьось працює над створенням скульптур із силікону разом з дружиною, художницею Альбіною Сафоновою.
Силікон наближений до фактури тіла, він схожий на віск. "Але силікон сучасний матеріал, він може витримувати температури. Взагалі силікон рулить в сучасному мистецтві", - каже Альбіна Сафонова.
Виставка силіконових скульптур триватиме в краєзнавчому музеї до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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